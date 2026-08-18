Alpha y Omega: La gesta histórica e inédita de Pete Crow-Armstrong en Wrigley Field

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Hay días en las Grandes Ligas que parecen desafiar la lógica de las estadísticas, y la actuación de Pete Crow-Armstrong en Wrigley Field fue uno de ellos. El joven jardinero central de los Chicago Cubs firmó una hazaña simétrica casi perfecta: inició el partido conectando un cuadrangular en el primer pitcheo que vio su equipo y lo cerró mandando la pelota fuera del campo en el último pitcheo del juego para dejar tendido sobre el terreno al rival.

Según los registros, no se presenciaba una combinación idéntica en el béisbol de las Grandes Ligas desde el 7 de mayo de 1957, cuando el recordado bateador puertorriqueño Vic Power lo consiguió vistiendo la camiseta de los Atleticos de Kansas City frente a los Baltimore Orioles.

La simetría del juego perfecto

El impacto de Crow-Armstrong comenzó en la misma parte baja del primer episodio, atacando agresivamente la bola desde el inicio para poner en ventaja a los Cubs. Más adelante, en el cierre del décimo capítulo con el marcador igualado, volvió al cajón de bateo y devolvió el lanzamiento decisivo al otro lado de la cerca, desatando la euforia en Chicago con un 'walk-off' demoledor.

Aunque la lista de beisbolistas con un jonrón abriendo tanda ('leadoff') y un jonrón para ganar el juego ('walk-off') en un mismo encuentro abarca apenas siete nombres en más de un siglo, incluyendo figuras como Darin Erstad (2000), Reed Johnson (2003), Ian Kinsler (2009) y Chris Young (2010), la especificidad de hacerlo exactamente en la primera y última pitcheo visto por la franquicia reduce la lista a una exclusiva dupla compartida únicamente con Vic Power.

Un impacto total en el terreno

Además de escribir su nombre junto al de Power en los archivos históricos, la exhibición ofensiva de Crow-Armstrong dejó dividendos inmediatos para las aspiraciones de Chicago: