Alarma en el Bronx: Jasson Domínguez sufre impactante accidente

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Lo que debía ser una tarde de consolidación para el joven prospecto Jasson Domínguez en los jardines de Yankee Stadium, terminó en un momento de angustia para la organización y sus aficionados. El jardinero izquierdo de los Yankees abandonó el terreno de juego en un carrito de emergencias tras una colisión de alto impacto contra el muro durante la primera entrada del duelo ante los Rangers de Texas.

El suceso ocurrió apenas al inicio del encuentro. El bateador de Texas, Brandon Nimmo, conectó una línea sólida hacia el jardín izquierdo. Domínguez, demostrando su velocidad y entrega, recorrió aproximadamente 81 pies a máxima velocidad para interceptar el batazo, que viajaba a 101 mph.

Aunque logró asegurar la pelota con su guante a unos 375 pies del plato, el impulso lo llevó a estrellarse violentamente contra el panel publicitario de video. El impacto fue tan severo que sus gafas de sol salieron volando y el jugador quedó tendido de pecho en la zona de advertencia durante casi un minuto, cubriéndose la cabeza con el guante en señal de dolor.

Evaluación médica inmediata

El mánager Aaron Boone y el cuerpo médico del equipo acudieron rápidamente al lugar. Tras una evaluación inicial en el campo, "El Marciano" logró ponerse de pie por su cuenta, señalando molestias en su hombro izquierdo y realizando movimientos de cuello. Aunque caminó hacia el carrito médico, fue retirado del estadio para ser ingresado en el hospital NewYork-Presbyterian.

Fuentes del equipo confirmaron que Domínguez será sometido a una resonancia magnética para determinar la gravedad del daño en el hombro y ha sido ingresado preventivamente en el protocolo de conmociones cerebrales de las Grandes Ligas.

Impacto en el equipo

La salida de Domínguez obligó a un reajuste defensivo inmediato: Cody Bellinger pasó al jardín izquierdo, Amed Rosario se movió a la pradera derecha y Ryan McMahon ingresó para cubrir la tercera base.

Esta lesión llega en un momento inoportuno para el dominicano de 23 años, quien había sido ascendido recientemente el 28 de abril para suplir la baja de Giancarlo Stanton. En los ocho juegos que ha disputado esta temporada 2026, Domínguez promedia .200 con un cuadrangular y cuatro carreras impulsadas, manteniéndose como una de las piezas clave en el futuro cercano de la franquicia neoyorquina.

El mundo del béisbol queda a la espera de los resultados médicos para conocer cuánto tiempo estará fuera de circulación una de las figuras más electrizantes de los "Bombarderos del Bronx".