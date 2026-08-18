Alarma en Arizona: Ketel Marte regresa a Phoenix para evaluar la gravedad de su rodilla

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La preocupación se apodera del entorno de los Arizona Diamondbacks. El camarero y referente ofensivo del conjunto de las Serpientes, Ketel Marte, ha viajado de regreso a Arizona con el objetivo de someterse a una resonancia magnética (MRI) en su rodilla, de acuerdo con un informe dado a conocer por el periodista Nick Piecoro del Arizona Republic.

El movimiento en el cuerpo médico del club se produce luego de que el jugador dominicano presentara molestias en la zona afectada, lo que encendió las alarmas de la gerencia en un tramo clave de la temporada de las Grandes Ligas.

En búsqueda de un diagnóstico definitivo

El viaje de retorno a Phoenix permitirá al cuerpo médico de las Serpientes realizar una evaluación exhaustiva mediante imágenes de alta resolución, evitando especulaciones y fijando un plan claro de rehabilitación:

Examen focalizado: La prueba médica determinará si existe algún tipo de inflamación, compromiso de ligamentos o daño estructural en la articulación de la rodilla.

La prueba médica determinará si existe algún tipo de inflamación, compromiso de ligamentos o daño estructural en la articulación de la rodilla. Tiempo de baja: Los resultados de la resonancia definirán si el dominicano necesitará un periodo prolongado de descanso o un paso formal por la lista de lesionados.

Golpe a la estructura de las Serpientes

La ausencia de Marte representa un contratiempo de consideración para el esquema del manager Torey Lovullo. El bateador ambidextro ha sido la columna vertebral del orden al bate de Arizona a lo largo del curso, registrando cifras destacadas en cuadrangulares y carreras impulsadas, además de aportar solidez defensiva en el sector central del cuadro.

Se espera que en las próximas horas la organización de Arizona emita un parte médico oficial informando los hallazgos de los exámenes y el tiempo estimado en que su figura principal estará fuera de acción.