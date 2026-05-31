Al filo de la navaja: El histórico y descontrolado dominio de Trey Yesavage en la lomita

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En el béisbol moderno, regalar boletos suele ser sinónimo de castigo inmediato en el marcador, pero en la jornada de ayer demostró que siempre hay una excepción a la regla, y el protagonista fue Trey Yesavage. El lanzador abridor completó una faena que desafió las leyes tradicionales del pitcheo, combinando un descontrol alarmante con una capacidad asombrosa para colgar ceros cuando las papas quemaban.

La línea final de Yesavage parece un acertijo estadístico: 5 entradas completas, solo 2 hits permitidos, 1 carrera limpia, 4 ponches y la astronómica cifra de 7 bases por bolas.

A pesar de vivir constantemente con el tráfico en las almohadillas, el diestro logró salir ileso de casi todas las emboscadas, estableciendo un hito que no se veía en el béisbol profesional desde hace tres años.

Un escape estadístico que no se veía desde 2023

Otorgar siete pasaportes suele acortar la salida de cualquier abridor o costarle una lluvia de carreras. Pero Yesavage apeló a su repertorio cuando el margen de error era mínimo. Según los registros históricos, es el primer lanzador abridor desde la temporada 2023 que logra otorgar 7 o más boletos en un juego y, a pesar de ello, permitir 1 o menos carreras limpias.

Esta hazaña de "efectividad descontrolada" refleja un perfil de lanzador que, si bien debe ajustar la mira, cuenta con un material lo suficientemente indescifrable como para evitar que el rival le conecte el batazo oportuno. Los bates contrarios apenas pudieron descifrarle dos imparables en todo el compromiso, viéndose completamente maniatados a la hora de producir con hombres en posición anotadora.

El arte de lanzar con hombres en base

La apertura de Yesavage fue una auténtica clase de supervivencia en el montículo. Analizando el juego en frío, el abridor se metió en problemas por su propia cuenta, pero su madurez para ejecutar pitcheos de calidad en momentos de máxima presión evitó el colapso:

Llegar al quinto tramo: Completar 5 innings con un conteo de lanzamientos inflado por 7 boletos es un logro físico y mental.

Limitar el daño: Permitir solo una carrera limpia con nueve corredores embasados (7 por boleto, 2 por hit) es una auténtica anomalía en los papeles.

Sentencia en el plato: Sus 4 ponches llegaron en momentos situacionales clave, congelando las intenciones de la ofensiva rival.

Yesavage se llevó el reconocimiento por su capacidad de resistencia. Aunque el cuerpo técnico tomará nota para corregir la localización de sus envíos de cara a sus próximas salidas, nadie puede quitarle el mérito de haber firmado una actuación tan histórica como dramática.