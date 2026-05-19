Adam Macko debuta y pone a Eslovaquia en el mapa de las Grandes Ligas

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El Yankee Stadium, conocido mundialmente por albergar momentos legendarios, fue el escenario de una de las hazañas más singulares e internacionales en los anales del béisbol. Durante el compromiso entre los New York Yankees y los Toronto Blue Jays, el zurdo Adam Macko saltó al montículo por la escuadra canadiense para concretar un hito: convertirse en el primer jugador nacido en la Eslovaquia moderna en disputar un partido en la historia de la MLB.

Nacido en Bratislava en el año 2000, Macko rompió una barrera geográfica e histórica al transformarse en el primer pelotero que llega al mejor béisbol del mundo nacido en Eslovaquia desde que la nación obtuvo su independencia oficial en 1993, tras la disolución de Checoslovaquia hace 33 años.

La presión de debutar en las Mayores frente a más de 39,000 aficionados no hizo mella en el espigado lanzador. Macko ingresó en la parte baja de la sexta entrada y retiró a J.C. Escarra con un rodado a la inicial para colgar el último out. Posteriormente, se mantuvo en el montículo durante el séptimo episodio, dominando a Paul Goldsmith y Ben Rice para redondear una actuación de un inning completo de labor sin permitir carreras ni imparables, utilizando un total de 15 lanzamientos.

Aunque el encuentro terminó a favor de los neoyorquinos con pizarra de 7-6, el resultado pasó a segundo plano ante el peso histórico de su debut.

Un viaje cosmopolita hacia la cúspide

La trayectoria de Adam Macko para llegar a la Gran Carpa se sale de cualquier libreto convencional en el sistema de desarrollo organizado:

Raíces europeas: Vivió sus primeros 12 años en Bratislava, una región donde imperan deportes como el hockey sobre hielo o el fútbol.

El despertar en Irlanda: Su familia se mudó temporalmente a suelo irlandés, lugar donde realmente se enamoró del béisbol y dio sus primeros pasos competitivos.

Desarrollo en Canadá: Posteriormente se radicó en Alberta, Canadá, donde asistió a la prestigiosa Vauxhall Baseball Academy, vitrina que le valió ser drafteado por los Seattle Mariners en la séptima ronda de 2019 antes de ser cambiado a Toronto en 2022.

Reescribiendo las enciclopedias

Si bien los registros de Major League Baseball guardan los nombres de peloteros como Jack Quinn o Elmer Valo (quienes nacieron a finales del siglo XIX y principios del XX en territorios que hoy corresponden geográficamente a la nación eslovaca), todos ellos jugaron bajo las banderas de la antigua Checoslovaquia o el Imperio Austrohúngaro.

Recientemente partícipe con la selección de Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 debido a su doble nacionalidad, Macko ha sellado un pacto con la inmortalidad deportiva. El Bronx fue testigo del nacimiento de una nueva era: una donde el diamante de las Grandes Ligas habla, por primera vez de manera oficial, el idioma eslovaco.