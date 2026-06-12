¡A la Gran Carpa! Gabriel Rincones Jr. recibe el llamado de los Phillies de Filadelfia

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El sueño de todo pelotero se ha cumplido para una de las piezas jóvenes más interesantes del sistema de granjas de Pensilvania. Los Phillies de Filadelfia han tomado la decisión de promover al equipo grande al jardinero Gabriel Rincones Jr., quien se convertirá en el nuevo graduado de la organización en la Major League Baseball (MLB).

Rincones Jr., un imponente guardabosques de 6 pies 3 pulgadas de estatura y 225 libras, ha venido quemando etapas con paso firme. Tras una sólida campaña en Triple-A con los Lehigh Valley IronPigs, donde combinó un poder de impacto élite (registrando velocidades de salida que rozan las 116 mph) con una gran astucia para correr las bases y negociar boletos, la gerencia de los Phillies no ha esperado más para sumarlo a su roster activo en medio de la temporada.

Superando las adversidades en el camino

La ruta del espigado bateador zurdo a Las Mayores no ha estado exenta de obstáculos. A principios de año, dolencias en la rodilla retrasaron su debut de temporada regular, obligándolo a cumplir un breve proceso de rehabilitación en las filiales de Clase-A (Clearwater y Jersey Shore) antes de volver por todo lo alto a la antesala de la Gran Carpa a finales de mayo. Su ética de trabajo y liderazgo en el clubhouse fueron claves para mantenerse enfocado en el objetivo final.

Drafteado originalmente en la tercera ronda del año 2022 proveniente de Florida Atlantic University, el jardinero ya había sido protegido en el roster de 40 hombres por la organización de Filadelfia debido a su innegable proyección como bateador de fuerza en las esquinas del outfield, especialmente castigando a los lanzadores diestros.

Orgullo bucanero

La noticia ha tenido un eco inmediato en la pelota invernal de Venezuela, puesto que Gabriel Rincones Jr. pertenece a la reserva de los Navegantes del Magallanes en la LVBP.

Aunque el guardabosques nació en Escocia y se formó deportivamente en los Estados Unidos (siendo hijo del exlanzador venezolano Gabriel Rincones), sus raíces y su vínculo con la "Nave Turca" hacen que la fanaticada eléctrica celebre con orgullo la llegada de un nuevo tripulante al mejor béisbol del mundo. Se espera que su bate zurdo empiece a aportar dinamismo y profundidad de manera inmediata al lineup del equipo grande.