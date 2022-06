MLB: Rays de Tampa Bay reactivan a la joya dominicana

Manuel Gil / @GilManuel29

El dominicano Wander Franco sufrió una distensión en el cuádriceps derecho a finales del mes de mayo, la cual lo apartó del diamante por prácticamente todo el mes de junio.

Franco estuvo llevando a cabo su recuperación desde la filial de Tampa Bay en la Florida Complex League y los Rays han tomado la decisión de regresarlo a la acción con el equipo grande este domingo.

#Rays reinstate Wander Franco from IL and option Jonathan Aranda to AAA @DurhamBulls