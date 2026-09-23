Leones de Ponce estiman fecha para el debut de Nolan Arenado

La fanaticada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) cuenta las horas para presenciar un acontecimiento histórico en la pelota caribeña. Tras confirmarse la impactante integración del estelar antesalista de las Grandes Ligas, Nolan Arenado, la gerencia de los Leones de Ponce ha trazado una ventana estimada para que la estrella internacional salte al terreno luciendo la franela del equipo selvático.

El ambicioso movimiento, liderado por el gerente general Joey Solá, representa una de las contrataciones de mayor impacto mediático y deportivo en la historia reciente del torneo puertorriqueño. Con una trayectoria legendaria en las Mayores respaldada por diez Guantes de Oro y múltiples convocatorias al Juego de Estrellas, el experimentado jugador prevé incorporarse al grupo una vez complete sus procesos de reacondicionamiento físico tras la contienda de MLB.

Nolan Arenado llega a Ponce

El desembarco de Nolan Arenado en la llamada "Perla del Sur" promete transformar de forma radical la dinámica del campeonato. Quien ya vistió la camiseta boricua con el recordado "Team Rubio" en el Clásico Mundial de Béisbol, llega con la misión explícita de potenciar la ofensiva y la defensa en la antesala de unos Leones dirigidos por Eduardo Núñez, equipo que busca dar el salto definitivo hacia el título de la liga.

Para la organización de Ponce, afinar los plazos de su debut implica un esfuerzo coordinado en materia logística y médica para garantizar que el ligamayorista ingrese en plenitud de condiciones. Mientras la directiva define los días precisos de su estreno en el calendario, la afición ponceña ya alista una fiesta multitudinaria en el Estadio Francisco "Paquito" Montaner para rendir tributo a una verdadera leyenda del béisbol contemporáneo.