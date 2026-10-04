Mundial de Beisbol Sub-15

El camino a la gloria: República Dominicana y Estados Unidos citados en la gran final del Mundial de Béisbol Sub-15

Tras completar sendos recorridos dominantes a lo largo de la Ronda de Apertura y la Súper Ronda, se citan en un duelo decisivo de potencias americanas por el título mundial

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Eimy Carta
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 11:48 am
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El camino a la gloria: República Dominicana y Estados Unidos citados en la gran final del Mundial de Béisbol Sub-15

La Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de la WBSC alista su escenario para el enfrentamiento más esperado del torneo. Las selecciones de República Dominicana y Estados Unidos sellaron su boleto al duelo por el campeonato mundial tras superar con solvencia sus compromisos en la Ronda de Apertura y la Súper Ronda, demostrando un alto nivel ofensivo y sólido pitcheo a lo largo del certamen.

Ambas novenas han dejado un rastro de victorias contundentes en suelo mexicano, citándose en un choque estelar que definirá al nuevo rey de la categoría.

El recorrido de Estados Unidos: Dominio y poderío contundente

El conjunto norteamericano firmó una actuación casi impecable en la primera fase, cediendo únicamente ante China Taipéi y Venezuela, para luego apretar el paso en la fase decisiva:

  • Ronda de Apertura:

    • Victoria 9-2 ante Chequia

    • Súper nocaut 10-0 frente a Nicaragua

    • Blanqueada y paliza 23-0 sobre Australia

    • Caída 1-7 ante China Taipéi

    • Traspié 0-1 frente a Venezuela

  • Súper Ronda:

    • Triunfo 8-6 en un electrizante duelo directo contra República Dominicana

    • Victoria 1-0 sobre México

    • Triunfo 4-1 frente a Japón

El camino de República Dominicana: Ofensiva arrolladora

Por su parte, la delegación quisqueyana desplegó un ataque temible en la fase de grupos, recuperándose de tropezones ante México y Japón para cerrar con fuerza en la Súper Ronda:

  • Ronda de Apertura:

    • Abultado triunfo 14-4 frente a Cuba

    • Revés 1-2 ante el anfitrión México

    • Victoria 14-4 sobre Alemania

    • Blanqueada y paliza 28-0 ante Sudáfrica

    • Caída 1-7 frente a Japón

  • Súper Ronda:

    • Caída 6-8 ante Estados Unidos

    • Victoria 14-7 sobre Nicaragua

    • Triumph 11-4 frente a China Taipéi

Todo listo para la gran final

Con el antecedente directo de la Súper Ronda (donde la escuadra estadounidense se impuso en un ajustado 8-6), ambos elencos volverán a verse las caras en la disputa de la medalla de oro. La garra del Caribe y el poderío del norte prometen brindar un cierre espectacular a la máxima cita del béisbol Sub-15.

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