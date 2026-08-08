Omar Walcott emprende una campaña de recaudación en GoFundMe para financiar su batalla contra el cáncer de pulmón

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El deporte venezolano se une en solidaridad con una de sus figuras del baloncesto nacional. Omar Walcott, recordado ala-pívot de vasta trayectoria en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), ha lanzado una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe con el objetivo de costear los costosos tratamientos requeridos para combatir un cáncer de pulmón.

La iniciativa busca aliviar la pesada carga financiera que conllevan los insumos, procedimientos y fármacos especializados necesarios en este tipo de diagnósticos. Pese a las complejas exigencias de la enfermedad, el panorama médico muestra señales alentadoras: Walcott ya ha completado con éxito nueve sesiones de quimioterapia, y su equipo de especialistas ha confirmado que la respuesta al tratamiento avanza de manera positiva.

A lo largo de su carrera sobre el tabloncillo, Walcott se caracterizó por su garra, entrega defensiva y espíritu competitivo defendiendo camisetas históricas en el circuito local. Hoy, el antiguo jugador enfrenta un reto de vida fuera de las canchas, respaldado por la fe, el optimismo de sus médicos y el apoyo de una fanaticada que se moviliza para acompañarlo en cada etapa de su recuperación.