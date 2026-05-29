Wembanyama rompe las leyes de la historia: Supera a Tim Duncan y acecha un récord de Shaquille O'Neal

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La historia de la NBA se construye a través de épocas, y cada cierto tiempo, aparece un jugador capaz de distorsionar el espacio y el tiempo estadístico. En San Antonio, esa antorcha solía pertenecer exclusivamente a Tim Duncan. Ya no más. En el último choque del Juego 6, el joven pívot francés Victor Wembanyama no solo lideró a su equipo en la pista, sino que destronó formalmente a "The Big Fundamental" en los registros históricos de la franquicia tejana.

Con una actuación pletórica, "Wemby" registró su octavo partido de esta postemporada con al menos 25 puntos y múltiples tapones. La cifra establece un nuevo récord absoluto para los San Antonio Spurs en unos mismos Playoffs, superando las campañas históricas de Tim Duncan en los años 2005 y 2006.

Cifras de época: El fantasma del dominio de 'Shaq'

Para dimensionar lo que está logrando el pívot francés, es necesario mirar fuera de San Antonio y viajar en el tiempo. Nadie en el siglo XXI había tenido una racha tan prolífica de partidos combinando ese nivel de anotación y protección del aro en una sola postemporada desde que Shaquille O'Neal firmara 10 encuentros de este calibre en el año 2002, liderando a los míticos Angeles Lakers hacia el campeonato.

Aquel dominio físico e intimidante de O'Neal parecía irrepetible en el baloncesto moderno, caracterizado por un ritmo más rápido y una clara tendencia al triple. Sin embargo, Wembanyama está demostrando que se puede dominar el juego contemporáneo manteniendo la pintura bajo un control absoluto.

Para poner en perspectiva la magnitud de esta hazaña, basta con analizar la exclusiva lista histórica de este tipo de partidos. En la cima absoluta se mantiene Shaquille O'Neal con los 10 encuentros dominantes que firmó en el año 2002 vistiendo la camiseta de Los Angeles Lakers. En un segundo escalón, y de manera solitaria, aparece ahora Victor Wembanyama, quien en este 2026 ya acumula 8 partidos con más de 25 puntos y múltiples tapones en su cuenta personal. Con este logro, el francés rompe el empate y desplaza a la tercera posición a Tim Duncan, quien ostentaba la anterior marca de la franquicia de San Antonio con 7 partidos de esta índole, conseguidos durante las postemporadas de 2005 y 2006.

El nacimiento de un nuevo estándar

Lo que hace verdaderamente aterrador el rendimiento de Wembanyama es la facilidad con la que altera los planes tácticos de los rivales. Mientras que los contrarios se ven obligados a modificar la trayectoria de sus lanzamientos por su imponente envergadura, en el otro lado de la cancha castiga con una versatilidad técnica impropia de su estatura.

Al superar a Duncan y colocarse a rebufo de Shaquille O'Neal, Wembanyama ha dejado de ser el "futuro" de la liga. Es el presente más absoluto y dominante de la NBA. Si los Spurs logran alargar su camino en esta serie, el récord histórico de O'Neal de hace 24 años podría tener los días contados.