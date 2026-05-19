Wembanyama emula a Kareem Abdul-Jabbar con una actuación de época en los Playoffs

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La NBA ha sido testigo de hitos memorables a lo largo de las décadas, pero lo que ha sucedido en la duela entra directamente en la categoría de lo místico. Victor Wembanyama ha destrozado los límites de la lógica para los jugadores de su generación, firmando una actuación imborrable de más de 40 puntos y 20 rebotes en un partido de Playoffs.

Con este logro, el joven prodigio se convierte en apenas el segundo jugador en toda la historia de la NBA en alcanzar estos registros en postemporada con 22 años o menos.

La magnitud de lo conseguido por Wembanyama se magnifica al mirar quién es el otro miembro de este exclusivo club. Para encontrar un precedente, hay que viajar más de medio siglo en el tiempo, específicamente al año 1970. En aquella ocasión, un joven Kareem Abdul-Jabbar de 22 años asombró al mundo en el Juego 5 de las Semifinales de la División Este al registrar más de 40 puntos y 20 rebotes. Ahora, en la época contemporánea y con esa misma edad límite, Victor Wembanyama ha replicado con exactitud esa icónica producción estadística en un encuentro de Playoffs, consolidando un puente generacional entre dos de los talentos más singulares que ha visto el baloncesto organizado.

Un impacto que trasciende eras

Lo que para muchas superestrellas consagradas sería el partido de sus vidas, para Wembanyama parece ser solo el prólogo de una carrera que busca desafiar la gravedad de la historia. La madurez, el dominio en la pintura y la versatilidad mostrada por el francés no solo mantuvieron vivo a su equipo en la máxima presión de los Playoffs, sino que obligan a reescribir los libros de récords.

El futuro ya está aquí, mide más de dos metros veinte, y tiene la misma hambre de gloria que los mitos que fundaron la NBA. Victor Wembanyama ya no solo compite contra sus contemporáneos; ahora persigue el fantasma de las leyendas.