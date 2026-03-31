Victor Wembanyama y el doble-doble más rápido de la historia

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La NBA es una liga de estadísticas, pero lo que Victor Wembanyama está haciendo pertenece al terreno de la ciencia ficción. El pívot francés de los San Antonio Spurs acaba de borrar de los libros de historia un récord que se mantuvo imperturbable durante más de medio siglo, demostrando que su impacto en la cancha no se mide solo en talento, sino en una eficiencia nunca antes vista.

Wembanyama ha pulverizado la marca del doble-doble más rápido de la historia, registrando al menos diez puntos y diez rebotes en tan solo 8 minutos y 40 segundos. Con esta hazaña, supera el registro de Jim Washington, quien el 2 de enero de 1970 logró la misma proeza con los Philadelphia 76ers.

Una marca más vieja que el propio protagonista

Lo más impactante de este hito no es solo la velocidad, sino el contexto temporal. El récord de Washington tenía 56 años de antigüedad, lo que significa que la marca era 33 años más vieja que el propio Wembanyama. Mientras el baloncesto ha evolucionado a través de eras físicas y de tiro exterior, este registro de precocidad y efectividad parecía inalcanzable hasta la llegada del "Alien".

En una sola noche, Wembanyama no solo sumó un doble-doble más a su cuenta personal; retiró una pieza de historia que había sobrevivido a leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Michael Jordan. El futuro de la NBA ya no está llegando, está aquí.