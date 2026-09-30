Un imperio de $13,000 millones: Las Vegas lidera la expansión récord de la NBA por encima de Seattle

El mapa financiero y geográfico del deporte profesional estadounidense se encamina a una reconfiguración sin precedentes. La NBA se encuentra en la fase final para definir al grupo propietario de una nueva franquicia de expansión en Las Vegas, en una transacción histórica estimada entre los 12,000 y 13,000 millones de dólares.

El astronómico monto (que engloba tanto la tarifa de incorporación a la liga (expansion fee) como la logística e infraestructura para la construcción de un pabellón de última generación) romperá cualquier marca previa en la venta de entidades deportivas. De confirmarse, la escuadra de la "Ciudad del Pecado" se convertirá de inmediato en la franquicia más lucrativa y costosa del baloncesto profesional al momento de su debut en el tabloncillo, previsto tentativamente para la temporada 2028-29.

Tres consorcios en la pugna final

La Junta de Gobernadores de la NBA tiene programado llevar a cabo un proceso formal de aprobación antes de finalizar el mes de diciembre para definir la asignación. La llegada de la liga a Nevada consolidará la metamorfosis de Las Vegas como una de las principales capitales del deporte mundial, sumándose a la oferta ya existente en la NFL, NHL y WNBA.

Actualmente, tres grupos de alto perfil económico figuran como finalistas en la contienda:

Nancy Walton Laurie y Bill Laurie: Integrantes de la familia heredera del imperio Walmart.

Integrantes de la familia heredera del imperio Walmart. Bill Foley y Jerry Colangelo: Alianza estratégica entre el propietario de los Vegas Golden Knights (NHL) y el histórico ejecutivo de la NBA.

Marc Lasry y Steve Apostolopoulos: El expropietario de los Milwaukee Bucks en conjunto con el inversionista multimillonario canadiense.

¿Por qué Las Vegas toma ventaja sobre Seattle?

Aunque la NBA contempla la asignación de dos plazas de expansión (siendo Seattle la segunda candidata natural por arraigo e historia), la dirección de la liga ha optado por cerrar primero el expediente de Las Vegas. Las razones combinan factores financieros y logísticos clave:

Un mercado de pujas más dinámico: Las Vegas ha registrado un volumen de ofertas considerablemente más alto y competitivo, elevando las valoraciones a niveles récord. Logística de infraestructura: Mientras que Seattle cuenta con el Climate Pledge Arena como una sede ya lista y funcional para recibir al equipo, el proyecto de Las Vegas exige proyectar y construir un recinto completamente nuevo desde cero. Por ello, la liga prefiere desahogar primero los trámites y exigencias operativas de mayor complejidad. Efecto multiplicador para Seattle: Los grupos inversores que queden relegados en la carrera por Las Vegas tendrán la posibilidad de incorporarse posteriormente al proceso de licitación de Seattle, lo que aumentará la competencia y la cotización final de la segunda franquicia.

Con este movimiento estratégico, la NBA no solo expande sus fronteras comerciales a cuotas nunca antes vistas en el negocio del entretenimiento deportivo, sino que sienta las bases de un nuevo estándar financiero para la valoración global de sus equipos.