"Tienen todas las respuestas": El contundente elogio de Devin Booker tras ser barrido por el Thunder

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El silencio en el vestuario de los Phoenix Suns tras la derrota en el cuarto partido no fue solo por la eliminación, sino por la superioridad manifiesta de su rival. Devin Booker, tras caer 4-0 en la primera ronda de los NBA Playoffs, no puso excusas y dedicó sus palabras a analizar el fenómeno que ha construido el Oklahoma City Thunder, señalando a su estrella principal como el eje del éxito.

"No se puede decir nada sin mencionar a Shai (Gilgeous-Alexander)", afirmó Booker ante la prensa. "Él es el MVP de la liga y ha jugado el mejor baloncesto de la liga durante los últimos dos años". Estas declaraciones no solo reflejan el respeto entre competidores, sino que validan la campaña histórica de un equipo que pasó de la reconstrucción al dominio absoluto de la Conferencia Oeste.

Una química cocinada a fuego lento

Para Booker, la clave del Thunder no reside únicamente en el talento individual de Gilgeous-Alexander, sino en la estructura que rodea al canadiense. El escolta de los Suns identificó tres factores fundamentales en la identidad de Oklahoma City:

Roles definidos: "Mezcla de chicos que conocen sus roles". Liderazgo veterano: "Veteranos experimentados que son implacables". Continuidad: "Han sido probados juntos y han estado juntos por años; eso es una ventaja".

El examen que Phoenix no pudo aprobar

La analogía de Booker sobre el Thunder fue clara: "Tienen todas las respuestas al examen". Mientras que los Suns han lidiado con cambios constantes en su rotación y la presión de un "Superteam", el Thunder demostró una madurez colectiva que solo otorga el tiempo.

Oklahoma City no solo superó a Phoenix en el marcador, sino en la ejecución táctica. Cada vez que los Suns intentaron una reacción, los dirigidos por Mark Daigneault respondieron con frialdad, confirmando que la experiencia acumulada en derrotas previas hoy se traduce en victorias de postemporada.

La barrida deja a los Suns en una encrucijada financiera y deportiva, mientras que posiciona al Thunder como el gran contendiente al título.