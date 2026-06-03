Stephen Curry sella un pacto de 400 millones de dólares con Li-Ning

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En el competitivo universo del marketing deportivo, Stephen Curry acaba de dar un golpe sobre la mesa que redefine el ecosistema de los patrocinios de calzado e indumentaria en el baloncesto global. El base estrella de los Golden State Warriors ha alcanzado un histórico acuerdo por 10 años y una cifra que supera los 400 millones de dólares con la gigante asiática Li-Ning, convirtiéndose de inmediato en uno de los movimientos comerciales más imponentes en la historia reciente de la NBA.

El acuerdo pone fin a un periodo de "agencia libre de zapatillas" de varios meses para el cuatro veces campeón de la NBA, luego de su sonada ruptura el pasado mes de noviembre con la firma estadounidense Under Armour. Sin embargo, el trasfondo del trato revela un detalle crucial sobre las prioridades del base: la billetera no lo fue todo.

Priorizar el control sobre el dinero

Según fuentes de la industria allegadas a la negociación, Curry manejó propuestas de compromiso financiero similares por parte de múltiples marcas de primer nivel, incluyendo al menos una oferta que superaba económicamente los 400 millones puestos por la empresa china.

Aun con un cheque en blanco más lucrativo sobre la mesa, el base de 38 años declinó dicha opción y eligió a Li-Ning como el motor definitivo para potenciar su marca personal, Curry Brand.

El factor diferencial para la decisión del jugador no radicó en las ganancias inmediatas, sino en el nivel de autonomía operativa, el control de su propiedad intelectual y la estructura de expansión que los norteamericanos no alcanzaron a garantizarle.

Tras los pasos del imperio Jordan

Al firmar con Li-Ning, Curry retiene los derechos completos de su marca independiente ("Curry Brand"). El plan estratégico no se limita a zapatillas de baloncesto; abarca ropa de estilo de vida (athleisure), una línea completa de golf y la potestad exclusiva para que el propio Stephen Curry reclute y firme a otros atletas profesionales bajo su propio sello, emulando el modelo que Michael Jordan edificó con Nike.

Además de la libertad corporativa, el entorno del jugador valoró la comodidad física de los productos. Durante su etapa de pruebas de calzado, Curry testeó de primera mano los modelos de alto rendimiento desarrollados previamente por Li-Ning para figuras de renombre de la liga como Jimmy Butler y el legendario Dwyane Wade, disipando cualquier duda sobre la calidad en la cancha.

Un despliegue global con ambición de gigante

El nuevo gigante del calzado deportivo ya se encuentra estructurando la construcción de tiendas físicas exclusivas de Curry Brand tanto en territorio estadounidense como en las principales metrópolis de China.

"El futuro de Curry Brand está con Li-Ning... Esto es más grande que una serie de zapatillas con mi firma, es la asociación de mi vida", declaró el propio jugador a través de sus canales oficiales. Con este movimiento, Curry no solo asegura su futuro financiero post-retiro, sino que se posiciona en la primera línea de la batalla por el mercado asiático del baloncesto.