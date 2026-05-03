Sociedad histórica: Embiid y Maxey emulan a Shaq y Kobe para sentenciar a Boston

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La historia de la NBA es selectiva con sus héroes, y lo que Joel Embiid y Tyrese Maxey lograron en el TD Garden no es solo una victoria deportiva, sino un ingreso formal al olimpo de las grandes duplas del baloncesto. En el escenario de mayor presión posible (un Juego 7 de playoff) las estrellas de los 76ers cargaron al equipo para asegurar el pase a las semifinales de conferencia.

El despliegue físico y técnico de ambos jugadores permitió a Filadelfia dominar las áreas críticas del juego. Con esta actuación, Embiid y Maxey alcanzaron una cifra estadística que no se veía en la liga desde hace más de dos décadas, demostrando una química que hoy los posiciona como la pareja más dominante de la postemporada 2026.

Un club exclusivo de tres duplas

Lograr un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes es una tarea compleja; hacerlo por partida doble en un juego de eliminación es casi inédito. Antes de esta noche, solo dos parejas habían logrado semejante hazaña en un Juego 7:

Dolph Schayes y George Yardley (1959): Los pioneros en establecer esta marca en la era temprana de la liga. Kobe Bryant y Shaquille O’Neal (2002): La icónica dupla de los Lakers lo consiguió durante su camino al tricampeonato. Joel Embiid y Tyrese Maxey (2026): Los nuevos integrantes de este selecto grupo tras desmantelar la defensa de los Celtics.

Joel Embiid controló la pintura con una presencia física que Boston nunca pudo descifrar. Por su parte, Tyrese Maxey utilizó su velocidad y precisión perimetral para castigar cada rotación defensiva, sumando los rebotes necesarios para sellar la posesión y castigar en transición.

Con el impulso de este récord histórico, los 76ers llegan a la siguiente fase con la confianza de tener a dos jugadores en el pico de su rendimiento. La capacidad de Embiid y Maxey para producir al más alto nivel bajo presión máxima convierte a Philadelphia en el rival más temido del Este, dejando atrás la narrativa de las eliminaciones tempranas y enfocándose firmemente en el campeonato.