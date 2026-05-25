Los Spurs secan el ataque de OKC y rompen registros de cuatro años

Suscríbete a nuestros canales

El cuarto partido de la serie entre Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs no solo significó una dolorosa derrota para los de OKC por 103-82, sino que dejó en evidencia un colapso ofensivo que no se había visto en la franquicia en años. La imponente defensa de los Spurs, comandada por un titánico Victor Wembanyama, logró algo que parecía imposible en la NBA moderna: anular por completo el arsenal ofensivo del Thunder.

Al finalizar el encuentro con apenas 82 puntos en el marcador, Oklahoma City vio cómo se desmoronaba una regularidad ofensiva envidiable. El equipo no era limitado a una cifra inferior a los 90 puntos en ningún partido (ya fuese de temporada regular o de postemporada) desde el lejano 10 de abril de 2022. Desde entonces, su poder de anotación había sido una constante garantía, sin importar el rival o el escenario.

El fantasma de la burbuja de Orlando

Para encontrar un partido de playoffs donde el Thunder se hubiese quedado por debajo de la barrera de las 90 unidades, hay que remontarse aún más atrás en el tiempo. Específicamente al 29 de agosto de 2020, en plena época de la "burbuja" de Orlando debido a la pandemia, cuando cayeron de forma estrepitosa ante los Houston Rockets con un abultado marcador de 114-80.

Aquel colapso en Orlando ocurrió en la primera ronda de la postemporada; hoy, la historia se repite en el escenario de máxima presión de unas Finales de Conferencia.

Las claves del cortocircuito ofensivo

El plan defensivo planteado por San Antonio maniató las principales opciones de OKC. Shai Gilgeous-Alexander y el resto de los pilares del equipo se encontraron constantemente con una muralla en la pintura y una presión asfixiante en el perímetro que provocó un porcentaje de acierto inusualmente bajo.

Con esta exhibición defensiva, los Spurs no solo igualan las fuerzas en la eliminatoria, sino que envían un mensaje contundente: la ofensiva más regular de la liga también puede ser descifrada si se cuenta con la intensidad y el esquema adecuado. El Thunder tendrá que ajustar filas de inmediato para el Juego 5 si no quiere que esta histórica sequía ofensiva marque el principio del fin de su temporada.