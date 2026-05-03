Rui Hachimura: El nuevo estándar de eficiencia perimetral en la historia de los Playoffs

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En una liga definida por las estrellas de primer nivel, Rui Hachimura ha logrado algo que ni siquiera los mejores tiradores de la historia han podido sostener: una precisión superior al 50% desde la larga distancia en el escenario de mayor presión.

Al finalizar la primera ronda de los playoffs 2026, Hachimura se ha convertido oficialmente en el líder histórico de la NBA en porcentaje de triples en playoffs, registrando un asombroso 50.8% en su carrera. Este logro llega tras una serie ante Houston donde el alero disparó para un estratosférico 58.6% desde el perímetro, promediando casi cinco intentos por encuentro.

Hasta esta semana, el récord de mayor efectividad en triples (con un volumen significativo de tiros) pertenecía a Bob Hansen, el exjugador de los Jazz y Bulls, quien mantuvo un 50.0% redondo. Hachimura no solo ha igualado la marca, sino que la ha superado, dejando atrás a especialistas históricos y tiradores de élite contemporáneos.

El factor X de los Lakers

Desde su llegada a Los Ángeles, Hachimura ha transformado su mecánica y selección de tiro, pasando de ser un anotador de media distancia a una amenaza letal desde las esquinas. En la reciente victoria del Juego 6 ante los Rockets, sus triples en momentos críticos fueron la daga que permitió a los Lakers avanzar a las semifinales de conferencia.

Su desempeño en 2026 ha sido la culminación de una tendencia ascendente. En su primera postemporada con Washington (2021) ya avisaba con un 60%, y tras mantener cifras cercanas al 49% en las campañas de 2023 y 2025, el volumen de tiros actual confirma que no es una racha pasajera, sino una evolución técnica definitiva.

Un arma histórica para las Semifinales

Los Lakers cuentan ahora con el tirador más estadísticamente fiable que jamás haya pisado una cancha en mayo y junio. Para LeBron James, tener a un jugador con este nivel de acierto abre espacios vitales en la pintura, obligando a las defensas rivales a elegir entre permitir una bandeja o conceder un tiro a quien, hoy por hoy, no falla.

La historia de los playoffs suele escribirse con canastas ganadoras, pero los récords de eficiencia como el de Hachimura demuestran que la consistencia es, a menudo, la verdadera clave hacia el campeonato.