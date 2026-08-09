Royce White se une a Enes Kanter y se declara elegible para el Draft de la WNBA

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En un movimiento planificado para generar impacto en la opinión pública y exponer las grietas normativas del baloncesto profesional estadounidense, los expivotes de la NBA Enes Kanter Freedom y Royce White anunciaron su candidatura para el Draft 2027 de la WNBA. Ambos exatletas sostienen que, bajo un criterio estricto de autoidentificación, cumplen con los requisitos estipulados para formar parte de la liga femenina.

Ambos jugadores, con una envergadura física dominante (Freedom mide 2,08 m y pesa 113 kg, mientras que White alcanza los 2,03 m y 118 kg), declararon que buscan un "trato igualitario" para exigir que la liga defina claramente sus criterios de admisión.

Puntos clave del conflicto

El vacío legal del convenio: El Convenio Colectivo (CBA) de la WNBA establece en su Artículo XIII que "solo las jugadoras que sean mujeres son elegibles". Sin embargo, el texto no ofrece una definición biológica explícita ni un protocolo detallado sobre atletas transgénero o procesos de autodeterminación.

El Convenio Colectivo (CBA) de la WNBA establece en su Artículo XIII que "solo las jugadoras que sean mujeres son elegibles". Sin embargo, el texto no ofrece una definición biológica explícita ni un protocolo detallado sobre atletas transgénero o procesos de autodeterminación. Posición de la Asociación de Jugadoras (WNBPA): El sindicato de jugadoras emitió un comunicado rechazando ser utilizado como "rehén político". Aunque el gremio respaldó los principios de inclusión, equidad y diversidad, evitaron ratificar si la declaración de identidad otorga elegibilidad directa a los solicitantes.

La estrategia política: Tanto Freedom como White han sido figuras activas en el debate público conservador estadounidense. Su postura busca presionar a las autoridades de la liga para que fijen una postura biológica definitiva sobre la elegibilidad o enfrenten solicitudes bajo el principio de no discriminación.

Si bien la sola declaración pública no garantiza la inclusión de ningún postulante en la lista oficial del draft, la maniobra de ambos expivotes obliga a la directiva de la WNBA a pronunciarse formalmente antes del proceso de selección de 2027, delimitando el alcance de sus reglamentos internos.