¿Regreso a la vista? Ben Simmons apunta al retorno tras un largo trayecto de altibajos

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La carrera de Ben Simmons ha sido una montaña rusa de expectativas, talento de élite, controversias y lesiones. Sin embargo, el base de 30 años insinuó que el próximo capítulo de su trayectoria deportiva está listo para escribirse. A través de una publicación en sus redes sociales realizada en un gimnasio de entrenamiento, el exjugador de los Philadelphia 76ers reflexionó sobre los momentos difíciles que han marcado su carrera y afirmó que está preparado para lo que venga.

"No cambiaría la historia. Los altos, los bajos, el dolor, el tiempo, las lecciones. Acepto todo. Cada capítulo construyó algo en mí que no habría podido construir de otra manera. Agradecido por dónde he estado. Orgulloso de dónde estoy. Listo para donde sea que vaya esto", compartió el australiano.

El trayecto reciente de Simmons

Su paso por Los Ángeles (2024-25): Tras desligarse de los Brooklyn Nets en febrero de 2025, Simmons firmó con Los Angeles Clippers. Con la franquicia angelina disputó 18 partidos en un rol muy limitado desde el banquillo, dejando promedios de 2.9 puntos, 3.8 rebotes y 3.1 asistencias por encuentro.

Tras desligarse de los Brooklyn Nets en febrero de 2025, Simmons firmó con Los Angeles Clippers. Con la franquicia angelina disputó 18 partidos en un rol muy limitado desde el banquillo, dejando promedios de 2.9 puntos, 3.8 rebotes y 3.1 asistencias por encuentro. Pausa prolongada (2025-26): Durante la temporada 2025-26, el jugador se mantuvo completamente alejado de los tabloncillos de la NBA para enfocarse en la rehabilitación física y asegurar que su cuerpo resistiera las exigencias de la liga antes de buscar un nuevo contrato.

Perspectivas de retorno: Aunque han circulado rumores sobre un posible interés por parte de franquicias necesitadas de profundidad en el perímetro y la pintura, Simmons ha dejado en claro que su prioridad es volver a competir al máximo nivel físico sin el temor constante de recaer en sus conocidas lesiones de espalda.

El mensaje del otrora Novato del Año reafirma su intención de consumar un retorno que permita redefinir la recta final de su carrera en el mejor baloncesto del mundo.