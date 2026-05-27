¿Quién sería sacrificado en un cambio con los Lakers para traer a LeBron a Cleveland?

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Las oficinas de la NBA han comenzado a arder antes de lo previsto. Tras sufrir una dolorosa barrida ante los New York Knicks en las Finales de la Conferencia Este, los Cleveland Cavaliers no piensan quedarse de brazos cruzados. La organización de Ohio ya explora vías agresivas para rearmar su proyecto deportivo y el nombre que ha paralizado el mercado es el del hijo pródigo: LeBron James.

De acuerdo con reportes especializados de la prensa estadounidense, un eventual y espectacular segundo regreso de "El Rey" a Cleveland es un escenario que la gerencia considera factible. Sin embargo, debido a las severas restricciones salariales de la liga, la transacción requeriría de ingeniería financiera pura: un acuerdo bajo la modalidad de sign-and-trade (firma y traspaso) con Los Angeles Lakers, donde el pívot estelar Jarrett Allen sería la pieza de sacrificio obligatoria.

La matemática del traspaso: El contrato de Allen es la clave

Traer de vuelta a un jugador del calibre económico de James requiere liberar un espacio significativo en la masa salarial del equipo de Ohio, especialmente considerando el panorama de nómina actual de los Cavs. Es aquí donde el nombre de Allen toma protagonismo absoluto en los despachos.

“Un sign-and-trade por LeBron involucraría indudablemente a Jarrett Allen ($28 millones), a quien los Lakers ya han tenido previamente en la mira en anteriores rumores de traspaso”.

Los 28 millones de dólares del salario de Allen funcionan como el contrapeso financiero perfecto y legal exigido por el convenio colectivo para absorber el contrato de la superestrella de los Lakers. Para el conjunto californiano, recibir al pívot de 28 años significaría obtener finalmente al protector de aro de élite que han buscado con insistencia durante las últimas ventanas de mercado.

El dilema de las Torres Gemelas de Cleveland

La dolorosa e inapelable caída ante Nueva York desnudó la necesidad de cambios en el esquema de los Cavaliers. El debate sobre si la dupla interna compuesta por Evan Mobley y Jarrett Allen puede convivir con éxito en el baloncesto moderno ha vuelto a la mesa de discusión.

Con la reciente y multimillonaria extensión contractual de Mobley por cinco años, la directiva parece haber elegido a su pilar de pintura para el futuro a largo plazo. Desprenderse de Allen, un jugador All-Star y uno de los internos más eficientes del circuito, sería una decisión sumamente difícil, pero totalmente justificable si a cambio se obtiene el último baile de LeBron James en el equipo que lo vio nacer en la NBA.