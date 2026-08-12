París y Manchester acogerán la gira europea de los Spurs y Pelicans en 2027

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La National Basketball Association continúa expandiendo sus fronteras en el continente europeo tras anunciar de forma oficial el choque internacional entre los San Antonio Spurs y los New Orleans Pelicans para el inicio del año 2027. Ambos conjuntos disputarán dos encuentros de temporada regular en territorio europeo, marcando un hito en la estrategia global de la liga.

El recorrido internacional contempla un primer choque en la capital francesa antes de cruzar hacia el Reino Unido para cerrar la mini-gira europea:

14 de enero de 2027 : Accor Arena de París – 2:00 p.m. ET (16:00 hora de Argentina / 15:00 hora local).

: Accor Arena de París – 2:00 p.m. ET (16:00 hora de Argentina / 15:00 hora local). 17 de enero de 2027: Co-op Live de Manchester – 10:30 a.m. ET (12:30 hora de Argentina / 15:30 hora local).

Para el conjunto de San Antonio, la visita a París representa el regreso a casa de Victor Wembanyama ante su afición natal en el Accor Arena, escenario donde la franquicia ya registra antecedentes internacionales. Además, el compromiso en Manchester significará el debut oficial en partido de temporada regular para la liga en la ciudad británica.

Por su parte, los New Orleans Pelicans de Zion Williamson debutarán en duelos oficiales de fase regular tanto en suelo francés como en el Reino Unido. Con estos dos enfrentamientos, la NBA consolida el éxito comercial y de audiencia de los choques europeos durante la pausa de mitad de temporada.