Oklahoma City Thunder: La irrupción de una dinastía estadística según JJ Redick

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En el mundo del deporte, la palabra "histórico" suele usarse con ligereza, pero cuando los datos respaldan la retórica, el análisis adquiere una dimensión distinta. Previo al inicio de la serie de Semifinales de Conferencia, JJ Redick, estratega de los Lakers, no escatimó en elogios para su rival, el Oklahoma City Thunder, elevándolos al olimpo de la NBA.

Durante una reunión matutina del cuerpo técnico, una estadística sacudió la planificación de los angelinos: el Thunder se ha unido a un club extremadamente exclusivo de equipos que han logrado un Net Rating de +10 o superior en temporadas consecutivas.

En compañía de gigantes

Para entender la magnitud de lo que OKC está logrando, solo hace falta mirar a quiénes acompañan en esa lista. Según Redick, los únicos precedentes de tal dominio sostenido son:

Los Chicago Bulls de las temporadas 95-96 y 96-97 (la era del segundo three-peat de Michael Jordan).

Los Golden State Warriors del periodo 2015-2017 (el equipo del récord 73-9 y la llegada de Kevin Durant).

"Estamos hablando, literalmente, de dos de los mejores equipos de todos los tiempos", afirmó Redick con contundencia. "Para mí, este Thunder es uno de los mejores equipos en la historia de la NBA. Es simplemente la realidad; son así de buenos".

El respeto como estrategia

Lejos de ser una táctica de distracción o "flores" innecesarias, las palabras de Redick reflejan un respeto profundo por la estructura que se ha construido en Oklahoma. El Thunder no solo gana, sino que aplasta a sus rivales con una eficiencia métrica que desafía la juventud de su plantilla.

Redick enfatizó que sus jugadores son plenamente conscientes del desafío. "Nuestros chicos lo reconocen y lo respetan. Sabemos perfectamente qué tipo de tarea tenemos frente a nosotros", concluyó el entrenador, dejando claro que para vencer a este OKC, los Lakers deberán rozar la perfección.

La serie no es solo un duelo de estrellas, sino una batalla contra un sistema que estadísticamente ya ha grabado su nombre junto a las dinastías más temibles del baloncesto moderno. El Thunder ya no es el "equipo del futuro"; según las métricas y los ojos de sus rivales, el futuro es hoy y es históricamente dominante.