Nueva York invoca a los fantasmas del 87: El dato que los une a Lakers y Celtics

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En el baloncesto de élite, ganar un partido de playoffs es difícil; cerrar una serie con una paliza monumental es, sencillamente, una declaración de intenciones. Los New York Knicks han alcanzado un nivel de ejecución que trasciende la simple victoria, uniéndose a un club de élite estadística que, hasta hoy, ha sido un heraldo infalible de la gloria máxima.

Con su reciente triunfo, los Knicks se convierten en apenas la cuarta franquicia en la historia de la liga capaz de registrar múltiples victorias por 30 puntos o más en partidos que sellaron una serie (series-clinching wins) dentro de una misma postemporada.

Un club de leyendas

La magnitud de este logro se entiende mejor al observar a los integrantes de esta exclusiva lista. Hasta esta temporada, solo tres equipos habían demostrado tal capacidad de aniquilación en momentos de máxima presión:

Los Ángeles Lakers (1987): El icónico equipo del Showtime liderado por Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar.

Boston Celtics (2008): El año del "Big Three" original (Pierce, Garnett y Allen) que devolvió el orgullo a Massachusetts.

Oklahoma City Thunder (2025): La joven potencia que el año pasado redefinió el equilibrio de la Conferencia Oeste.

Más allá de la curiosidad estadística, existe un patrón que mantiene en vilo a la ciudad de Nueva York: la efectividad del 100%. Los Lakers del 87, los Celtics del 08 y los Thunder del 25 tienen un denominador común: todos terminaron esa postemporada coronándose como campeones de la NBA.

¿Es el año de los Knicks?

Bajo la dirección de Tom Thibodeau y el liderazgo incansable de sus figuras, los Knicks han pasado de ser un equipo competitivo a una apisonadora histórica. Aunque las estadísticas no juegan los partidos, el precedente es claro: cuando un equipo castiga de esta manera a sus rivales en el camino al título, el anillo suele ser el destino final.

Para la afición neoyorquina, que ha esperado décadas por un regreso a la cima, este dato no es solo un número, sino la confirmación de que el equipo actual posee el ADN de los grandes campeones de la historia.