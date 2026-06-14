"No estaba preparado para ganar un anillo": La brutal autocrítica de Victor Wembanyama tras la derrota de los Spurs

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Ver celebrar al rival en tu propia casa es una imagen que suele quebrar el espíritu de cualquier atleta, pero en el caso de Victor Wembanyama, parece haber acelerado un proceso de maduración competitiva. Minutos después de que los New York Knicks sentenciaran las Finales de la NBA (4-1) con un reñido 94-90 en el Game 5, el pívot francés compareció ante los medios de comunicación en el Frost Bank Center dejando de lado las excusas y desnudando sus propias falencias con una honestidad cortante.

A pesar de promediar un doble-doble de 19 puntos y 14 rebotes en el juego definitivo, y de haber liderado una postemporada histórica para la franquicia texana, "Wemby" rehusó refugiarse en el consuelo de su juventud (22 años) o en el innegable éxito de haber alcanzado las Finales en apenas su tercera campaña en la liga.

La brecha entre el esfuerzo y la ejecución

Para el Defensor del Año de la NBA, la serie no se perdió por falta de empeño o de condiciones baloncestísticas, sino por los detalles intangibles que solo la veteranía y el rodaje en escenarios de máxima presión logran pulir.

"La sensación que nos deja es que no estábamos preparados. Yo no estaba preparado para ganar un anillo. Eso es evidente", confesó Wembanyama con la mirada fija en el estrado. "En términos de voluntad de hacerlo bien, intensidad y esfuerzo, estábamos listos, y yo estuve a un buen nivel. Pero la experiencia... Son errores. No nos falta talento ni habilidad, pero cometemos demasiados errores, y yo cometo demasiados errores".

Las palabras del pívot reflejan a la perfección el pecado de juventud de San Antonio a lo largo de las Finales. En cuatro de sus derrotas ante Nueva York, los Spurs llegaron a ostentar ventajas de doble dígito (incluyendo una dolorosa entrega en el Game 4 donde dilapidaron un margen de 29 puntos). La casta, el ritmo pausado y el orden de los Knicks terminaron asfixiando las ráfagas de brillantez física de los Spurs.

El reto de dominar los hilos del juego

Lejos de escudarse en el colectivo, el oriundo de Le Chesnay apuntó directamente a su propio rol en los pasajes donde el balón más quemaba. A lo largo de la eliminatoria, la implacable defensa perimetral de Nueva York obligó al francés a tomar decisiones apresuradas, derivando en pérdidas costosas, como la ocurrida en los segundos finales del segundo encuentro de la serie.

"Hay demasiados momentos en los que soy pasivo, demasiados momentos en los que no tengo el control sobre el juego que me gustaría tener. E eso nos cuesta caro", añadió con evidente frustración por no haber podido descifrar el entramado táctico propuesto por el equipo neoyorquino en las posesiones definitivas.

Al desmenuzar las declaraciones del pívot francés se hace evidente una marcada dualidad en el desempeño de San Antonio. Por un lado, la voluntad, la intensidad y el esfuerzo estuvieron en un nivel óptimo, lo que permitió al equipo competir de tú a tú en el plano físico y construir amplias ventajas tempranas. De igual manera, el talento y la habilidad técnica demostraron ser más que suficientes para dominar tramos específicos de cada compromiso.

Sin embargo, el colapso llegó por el lado de la experiencia y la madurez, un renglón donde el déficit fue notable y provocó la pérdida de esas ventajas de doble dígito en los últimos cuartos debido a la acumulación de pérdidas de balón. Esta inexperiencia se tradujo directamente en una alarmante falta de control del ritmo, manifestada en perjudiciales tramos de pasividad donde los Spurs cedieron por completo la iniciativa del juego al rival.

La lección más grande de su vida

Para Wembanyama, este subcampeonato representa el combustible que marcará su ética de trabajo de cara al futuro. El francés reconoció el sabor amargo de saber que el camino de regreso a la última instancia es largo y desgastante.

"Esto no se compara con nada antes. Es la lección más grande de mi vida, el mayor momento de aprendizaje", reflexionó el pívot, antes de cerrar con una perspectiva sombría pero motivadora sobre lo que viene en el horizonte: "Lo doloroso es que probablemente queden unos 100 partidos antes de que podamos volver a estar en unas Finales. Voy a tener que guardar esto dentro de mí, bajar las revoluciones, esperar y ejecutar durante 100 partidos".

Al levantarse de la mesa de conferencias, un Wembanyama visiblemente afectado dejó una última frase de complicidad y determinación a los reporteros presentes: "Se los agradezco. Los veré... Nunca", sugiriendo con un toque de orgullo que su meta absoluta es no volver a sentarse nunca más en ese podio en calidad de perdedor. La dinastía de los Spurs se quedó corta en 2026, pero su piedra angular ya ha asimilado el precio de la grandeza.