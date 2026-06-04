NBA: ¡Imparables! New York Knicks pegan primero ante San Antonio Spurs

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​Los New York Knicks continúan escribiendo una página dorada en su historia reciente. En el arranque de las vibrantes Finales de la NBA 2026, el conjunto neoyorquino hizo respetar la localía y se impuso con autoridad 105-95 ante unos combativos San Antonio Spurs, tomando una ventaja tempranera de 1-0 en la serie por el campeonato.

​Con este triunfo, la franquicia de la Gran Manzana no solo pone contra las cuerdas el inicio de la estrategia de San Antonio, sino que extiende una racha demoledora: 12 victorias consecutivas en la postemporada. La última vez que un equipo mostró semejante dominio en los playoffs, las dinámicas de la liga eran muy distintas; hoy, Nueva York sueña despierto con el anillo.

​Un último cuarto de infarto en el Madison Square Garden

​A pesar de que el marcador final refleja una diferencia de 10 puntos, el encuentro se mantuvo en el alambre durante gran parte de la segunda mitad. El Frost Bank Center (gracias al empuje de la fanaticada de Texas que viajó para apoyar a los Spurs) se hizo sentir en la transmisión, pero la frialdad de la ofensiva de los Knicks en los últimos siete minutos inclinó la balanza.

​Con un marcador congelado en 105-95 a falta de escasos 7.1 segundos para el cierre del último cuarto, la defensa de Nueva York cerró todos los espacios, impidiendo cualquier intento de milagro por parte de San Antonio.

​Dato Clave: Los Knicks mantienen un paso perfecto en estos playoffs. Su racha de 12-0 en postemporada iguala registros históricos de dominio absoluto en la NBA.

Jalen Brunson: Fue el MVP indiscutible del partido para los de la Gran Manzana con 30 puntos