Misión cumplida: Los Lakers entierran los fantasmas y avanzan tras dominar a Houston en el Juego 6

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El guion del "regreso histórico" que Houston intentaba escribir se quedó sin tinta. Los Angeles Lakers, impulsados por la urgencia de no permitir un séptimo juego, recuperaron su identidad defensiva y aplastaron las esperanzas de los Rockets con una victoria contundente de 98-78 en el Juego 6 de la primera ronda de los playoffs de la NBA.

El factor LeBron: Experiencia sobre juventud

A sus 41 años, LeBron James demostró por qué sigue siendo el eje sobre el cual gira el destino de su equipo. James lideró a todos los anotadores con 28 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes, marcando el ritmo desde el salto inicial. En la primera mitad, el astro ya sumaba 18 tantos, atacando constantemente la pintura y dejando sin respuestas a defensores jóvenes.

Defensa asfixiante y el aporte de Hachimura

La clave del encuentro no estuvo solo en el ataque, sino en una defensa que dejó a Houston en un paupérrimo 35% de efectividad en tiros de campo. Los Rockets, que venían con impulso tras ganar los Juegos 4 y 5, se vieron maniatados por el esquema de JJ Redick. Junto a LeBron, el japonés Rui Hachimura fue el factor X del partido. Hachimura castigó desde el perímetro con cinco triples y terminó con 21 unidades, castigando cada rotación defensiva tardía de unos Rockets que se vieron superados físicamente.

El colapso de los Rockets

Houston, que soñaba con ser el primer equipo en la historia de la liga en remontar un 0-3, se quedó sin energía en el momento más inoportuno. Las ausencias pesaron: Kevin Durant solo pudo disputar un encuentro en toda la serie debido a una lesión, dejando el peso ofensivo en Jabari Smith Jr. y Alperen Sengun, quienes no pudieron mantener la puntería (apenas 5 de 28 en triples como equipo).

Además, los Lakers dominaron los tableros (54-45), limitando las segundas oportunidades de un equipo de Houston que presumía de ser el mejor reboteador de la temporada regular.

Con este triunfo, los Lakers evitan el desgaste de un Juego 7 y ganan valiosos días de descanso. Su próximo destino será Oklahoma City, donde el próximo martes abrirán la serie contra el vigente campeón en lo que promete ser un choque de estilos entre la veteranía de Los Ángeles y la explosividad del Thunder.