Manhattan declara oficialmente el 11 de junio como el "Día de OG Anunoby"

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Hay canastas que valen partidos, otras que valen campeonatos y un selecto grupo que reescribe el mapa de una ciudad. La locura desatada en Nueva York tras el electrizante desenlace del Juego 4 de las Finales de la NBA ha escalado hasta el plano institucional. El gobierno local determinó que el jueves 11 de junio de 2026 sea recordado de forma oficial en Manhattan como el OG Anunoby Appreciation Day.

El encargado de firmar el decreto fue el Presidente del Condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, justo en la demarcación que alberga el mítico Madison Square Garden.

"Desde su llegada a los New York Knicks, OG Anunoby ha tenido un impacto descomunal gracias a su incansable ética de trabajo, versatilidad y dedicación por ganar", detalla el documento oficial de la proclamación. "Los residentes de la ciudad reconocen con orgullo la inspiración y la emoción que ha traído a los fanáticos".

El origen de este fervor político y deportivo se remonta al partido del pasado miércoles en la noche. Los Knicks se encontraban al borde de un abismo que parecía definitivo, llegando a perder por una abismal diferencia de 29 puntos frente a los San Antonio Spurs.

Cuando el destino parecía sellado con un 106-105 a favor de los texanos, Anunoby se transformó en el guardián de la ciudad. Primero, firmó una espectacular jugada defensiva al perseguir y bloquear un intento de bandeja clave de De'Aaron Fox a falta de 11 segundos. Acto seguido, en la última posesión ofensiva, tras un triple fallado por Jalen Brunson, Anunoby desplegó su imponente resorte físico para elevarse por los aires y conectar un inverosímil palmeo (tip-in) con solo 1.2 segundos en el reloj.

La posterior defensa del balón aseguró el triunfo por 107-106, desatando la locura colectiva en un pabellón que no festeja un título de la NBA desde 1973.

Del Bronx a Staten Island: Fiebre neoyorquina

El impacto de Anunoby ha sido tan avasallador que Manhattan no estuvo solo en los homenajes. Horas antes, el presidente del condado de Staten Island, Vito Fossella, ya había inaugurado la tendencia proclamando el 10 de junio como el "Día de OG Anunoby" en su respectiva región.

Con una actuación de 33 puntos en esa noche milagrosa, el alero británico se ha posicionado de inmediato como el gran favorito para llevarse el premio al Jugador Más Valioso de las Finales (Finals MVP). Lo más importante para la franquicia es que la victoria puso la serie 3-1 a su favor, viajando ahora a San Antonio con tres oportunidades disponibles para coronarse campeones de la NBA. Mientras tanto, en las calles de Manhattan, el nombre de OG Anunoby ya es sinónimo de inmortalidad urbana.