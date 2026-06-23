¿Maletas listas otra vez? Milwaukee Bucks busca traspasar a Myles Turner

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La NBA es una liga de cambios frenéticos, donde las promesas de estabilidad pueden evaporarse en cuestión de meses. El ejemplo más reciente de esta cruda realidad lo protagoniza Myles Turner, el espigado pívot cuyo futuro inmediato parece estar muy lejos de Wisconsin.

Según fuentes cercanas a la liga, la gerencia de los Milwaukee Bucks está explorando activamente el mercado y ha comenzado a incluir el nombre de Turner en diversas conversaciones de intercambio. El pívot, conocido por su valiosa combinación de protección del aro y tiro exterior, se ha convertido en una de las principales piezas de cambio de la franquicia.

Lo paradójico de la situación es el factor tiempo. Hace apenas un año, Turner tomó la difícil decisión de dejar atrás una etapa de diez temporadas con los Indiana Pacers para firmar un lucrativo contrato de cuatro años y 109 millones de dólares con los Bucks. ¿El motivo en ese entonces? Unirse a un proyecto ganador que le garantizara "una mejor oportunidad de mantenerse competitivo".

Sin embargo, el destino tenía otros planes.

El efecto dominó en Wisconsin

La decisión de Milwaukee de poner en vitrina a Turner no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un terremoto mayor dentro de la organización. Tras una decepcionante temporada y con los insistentes rumores que colocan a la superestrella Giannis Antetokounmpo en la rampa de salida rumbo a un nuevo destino, los Bucks parecen estar listos para pulsar el botón de reinicio y entrar en un proceso de reconstrucción total (fire-sale).

Bajo ese escenario, el millonario contrato de Turner (al que aún le restan tres temporadas y casi 84 millones de dólares) resulta excesivo para un equipo que planea rejuvenecer su plantilla y acumular activos de cara al futuro, como selecciones del Draft.

Toronto y otros pretendientes al acecho

A pesar de que los números de Turner experimentaron un ligero bajón en su primer año con los Bucks (promediando 11.9 puntos y 1.6 tapones por partido), su perfil sigue siendo sumamente codiciado en la NBA actual. Un pívot moderno capaz de lanzar un 38% desde la línea de tres puntos y simultáneamente intimidar en la pintura es un lujo que pocos equipos poseen.

Reporteros especializados ya apuntan a los Toronto Raptors como uno de los principales interesados en adquirir sus servicios si Milwaukee decide liquidar su plantel. La franquicia canadiense busca urgentemente un pívot con tiro exterior que pueda abrirle espacios a figuras como Scottie Barnes y Brandon Ingram.

Para Myles Turner, el negocio de la liga vuelve a imponer su ley. Aquella mudanza que prometía estabilidad y un viaje directo a las Finales se ha transformado, apenas doce meses después, en la posibilidad real de tener que empacar las maletas una vez más.