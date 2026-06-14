Los Spurs caen en cinco juegos pese a liderar el 72% de las Finales

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En el deporte de alta competencia existen estadísticas que desafían la lógica, y la resolución de las Finales de la NBA 2026 acaba de dejar una para la posteridad. Una reveladora gráfica televisiva ha desnudado la cruda realidad de la serie: los San Antonio Spurs sufrieron un colapso histórico al entregar el campeonato en cinco enfrentamientos (4-1) ante los New York Knicks, a pesar de haber tenido la ventaja en la pizarra durante la inmensa mayoría del tiempo de juego.

El dato detalla un contraste inverosímil en el renglón de "Tiempo Liderando" (Time Spent Leading):

San Antonio Spurs: Dominaron el marcador durante el 72% de la serie.

New York Knicks: Estuvieron al frente en apenas el 24% del tiempo total.

Empate: El marcador se mantuvo igualado durante el 4% restante del enfrentamiento.

La frialdad de los números corrobora la dura autocrítica realizada por la plantilla de los Spurs tras el compromiso decisivo. El equipo texano tuvo las herramientas, el juego físico y el talento para someter a los neoyorquinos en casi todos los cuartos iniciales, llegando a construir ventajas de doble dígito sumamente cómodas en cuatro de sus derrotas.

Sin embargo, el factor que inclinó la balanza no fue el dominio sostenido, sino la ejecución en los momentos de máxima presión. Mientras San Antonio pecó de inexperiencia acumulando pérdidas de balón y tramos de pasividad en los minutos finales, los Knicks de Jalen Brunson hicieron de la resiliencia su mayor virtud. Al conjunto de la "Gran Manzana" le bastó con golpear de manera quirúrgica en el último cuarto de cada partido para arrebatarle los triunfos de las manos a los texanos.

Un récord doloroso para el recuerdo

La brecha del 72% frente al 24% evidencia que controlar el ritmo del partido no sirve de nada si no se sabe cerrar el telón. Los aficionados y analistas no han tardado en catalogar este desenlace como la mayor debacle en la última instancia del baloncesto moderno, pues nunca antes un equipo había exhibido semejante superioridad en el reloj para terminar perdiendo la serie de forma tan estrepitosa y expedita.

Para los Spurs, quedará grabado como el recordatorio físico del largo camino que les queda por recorrer en términos de madurez competitiva. Dominar tres cuartos no otorga anillos; los Knicks entendieron que la gloria pertenece a quienes son dueños del último minuto.