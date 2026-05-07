Los Knicks remontan un duelo de 25 cambios de mando

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Si el baloncesto de postemporada se mide por la tensión y la incapacidad de predecir un ganador, el choque entre los New York Knicks y los Philadelphia 76ers ha pasado a ser el nuevo estándar de oro. En una exhibición de resistencia y giros dramáticos, el Madison Square Garden fue testigo de un fenómeno estadístico que no se veía en la NBA desde mayo de 2015.

El partido no fue solo una lucha de estrategias, sino un intercambio incesante de golpes. Los libros de historia registrarán que hubo 25 cambios de liderato, convirtiéndose en el juego de playoffs con más alternancias en el marcador desde el legendario Juego 7 entre los Spurs y los Clippers en la primera ronda de 2015.

La anatomía de un cierre frenético

A falta de 6:51 para el final, el panorama lucía sombrío para los locales. Filadelfia parecía tener el control del ritmo y los nervios del encuentro. Sin embargo, el MSG y una defensa asfixiante cambiaron el destino del juego.

Los Knicks cerraron el partido con un parcial devastador de 12-3. En ese tramo final, los 76ers se colapsaron ante la presión, mientras que Nueva York encontró héroes en cada rincón de la duela. La secuencia final, que incluyó robos de balón inverosímiles y triples que desafiaron la lógica, dejó a los aficionados al borde de sus asientos y a los jugadores de Filadelfia pidiendo explicaciones a los árbitros.

Para dimensionar la volatilidad de este encuentro, es necesario mirar hacia atrás:

2024 (NYK vs. PHI): 25 cambios de liderato.

2015 (SAS vs. LAC, Juego 7): La última vez que un partido de postemporada fue tan incierto hasta el silbatazo final.

Este nivel de paridad subraya lo que muchos analistas predijeron: esta serie es, posiblemente, la más igualada y física de toda la primera ronda.

Mientras que Paul George y Tyrese Maxey cargaron con la ofensiva de los Sixers durante gran parte de la noche, la profundidad y el hambre de los Knicks prevalecieron cuando el balón "quemaba". El parcial de 12-3 no fue solo cuestión de puntería, sino de una superioridad física en los rebotes ofensivos que terminó por agotar la resistencia de Filadelfia.