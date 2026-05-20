Los Knicks firman un cierre histórico en el juego 1 de las Finales de Conferencia

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Lo que se vivió esta noche en la NBA no fue un simple cierre de partido; fue una demolición quirúrgica que obligará a reescribir los libros de estadística. Los New York Knicks finalizaron su encuentro con una descomunal racha de 44-11, sellando una victoria que trasciende el resultado y entra directamente en la historia de la liga.

El baloncesto es un deporte de rachas, pero lo ejecutado por el conjunto neoyorquino roza lo imposible. Conseguir que tu rival anote solo 11 puntos mientras tú sumas 44 en el tramo definitivo requiere una combinación perfecta de defensa asfixiante, transiciones letales y una efectividad ofensiva impecable.

Para poner en perspectiva la magnitud de la hazaña, los registros de la NBA arrojan un dato demoledor:

Ningún equipo en los últimos 20 años (incluyendo partidos de temporada regular y de la intensidad de los playoffs) había logrado anotar al menos 44 de los últimos 55 puntos de un juego.

Ni los equipos de época, ni las ofensivas más explosivas de las últimas dos décadas lograron una concentración de poder tan abrumadora en el 'clutch'. Durante el último cuarto, el aro pareció cerrarse por completo para los rivales, mientras que para los Knicks se convirtió en una piscina.

Las claves de un cierre perfecto

La gesta de los Knicks se cimentó en tres pilares fundamentales que se alinearon de forma perfecta en el último tramo del encuentro:

Defensa de élite: Presión en toda la cancha, ajustes en los cambios dinámicos y una protección de la pintura que desesperó al ataque contrario.

Efectividad en el tiro: Los Knicks castigaron cada pérdida de balón con triples en transición y penetraciones agresivas.

Factor anímico: El rugido del público transformó la racha en un efecto bola de nieve imposible de frenar para el rival.

Esta victoria no solo suma un dígito positivo en la clasificación, sino que envía un mensaje contundente al resto de la liga: estos Knicks no se rinden y, si les dejas una grieta, son capaces de destruirte de una forma que la NBA no ha visto en veinte años.