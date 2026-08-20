Liderazgo fuera de la cancha: Luka Dončić se lleva a los Lakers de convivencia a Eslovenia

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La preparación para la nueva temporada de la NBA no solo se construye en el gimnasio, sino también en la fortaleza de los lazos del vestuario. Según reportó la periodista Ramona Shelburne, Luka Dončić ha tomado la iniciativa de organizar y costear un viaje de convivencia de cinco días a su natal Eslovenia, llevando consigo a casi la totalidad de la plantilla de Los Angeles Lakers.

El gesto del astro esloveno busca afianzar la química de grupo en un entorno relajado y exclusivo antes del inicio del campamento de entrenamiento.

La itinerario de la expedición angelina

Dončić preparó una experiencia completa para que sus compañeros conozcan la cultura de su país natal mientras comparten tiempo de calidad en equipo:

Hospitalidad de la casa: El grupo recibirá bolsas de regalos personalizadas de bienvenida y disfrutará de cenas privadas en uno de los restaurantes favoritos de la estrella en Eslovenia.

El grupo recibirá bolsas de regalos personalizadas de bienvenida y disfrutará de cenas privadas en uno de los restaurantes favoritos de la estrella en Eslovenia. Naturaleza y recreación: La agenda incluye jornadas de pesca en el idílico Lago Bled , así como rondas de golf y dinámicas al aire libre.

Construcción de equipo: Actividades grupales diseñadas para integrar a las nuevas piezas de la nómina y afianzar la camaradería del plantel.

Esta iniciativa subraya la faceta del base como líder indiscutible del proyecto angelino, apostando por la unidad humana como factor clave para trasladar el éxito al tabloncillo.