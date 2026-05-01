"Lejos del nivel": La cruda y sarcástica despedida de Nikola Jokić tras la eliminación

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El trono de la NBA ha quedado oficialmente vacante, y su último gran guardián no puso excusas. Nikola Jokić, tras caer ante los Minnesota Timberwolves en el sexto juego de la serie (110-98), compareció ante los medios con una mezcla de realismo frío y una ironía punzante que refleja el estado de shock de la franquicia de Colorado.

Los Nuggets, que entraron a la postemporada con la etiqueta de favoritos para recuperar la corona, se despidieron mucho antes de lo previsto. Para el tres veces MVP, la lectura del fracaso es simple: el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias.

"Acabamos de perder en la primera ronda. Creo que estamos muy lejos [de la élite]", sentenció Jokić al ser cuestionado sobre el estado actual del proyecto de Denver.

La "disciplina" serbia

Uno de los momentos más comentados de la rueda de prensa ocurrió cuando se le preguntó sobre la necesidad de cambios estructurales en la plantilla o el cuerpo técnico. Fiel a su estilo, Jokić delegó la responsabilidad a la gerencia, pero no sin antes lanzar un dardo cultural sobre la presión que se vive en los Balcanes.

"Esa no es mi decisión. Definitivamente, si estuviéramos en Serbia, todos estaríamos despedidos", bromeó el pívot, provocando una risa nerviosa en la sala de prensa.

La frase, aunque humorística, subraya la insatisfacción de un competidor que no tolera la mediocridad. En Serbia, el baloncesto es una cuestión de estado donde la derrota temprana rara vez se perdona, y Jokić utilizó esa analogía para ilustrar la magnitud del fracaso de unos Nuggets que se vieron superados por la intensidad física de Minnesota.

Un cierre decepcionante

A pesar de sus 28 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias en el partido final, Jokić se vio solitario en varios tramos de la serie. Las inconsistencias en la rotación y la falta de respuesta ante la defensa de Rudy Gobert terminaron por hundir a un equipo que hace apenas dos años parecía destinado a construir una dinastía.

Con la eliminación, los Nuggets entran ahora en un verano de incertidumbre. Mientras Jokić se prepara para un posible regreso a su tierra natal para descansar (y quizás evitar los "despidos" ficticios que mencionó), la directiva en Denver tendrá que decidir si el grupo actual tiene lo necesario para volver a la cima o si, como dice su estrella, el éxito hoy queda demasiado lejos.