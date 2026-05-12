LeBron James iguala a Kareem y Malone en la postemporada

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La historia de la NBA volvió a escribirse con letras de oro, aunque el resultado colectivo no acompañó la hazaña individual. LeBron James, en una demostración más de que el tiempo parece no hacer mella en su físico, firmó una actuación de 24 puntos y 12 rebotes, alcanzando una marca que lo sitúa en el olimpo de la longevidad deportiva.

Con esta actuación, "The King" registró su sexto doble-doble en playoffs tras haber cumplido los 40 años. Este hito le permite empatar a dos figuras icónicas en la historia de la liga: Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone, quienes hasta ahora compartían la mayor cantidad de partidos con doble dígito en dos departamentos estadísticos a esa edad en instancias decisivas.

El logro de James no es solo una estadística aislada; es el reflejo de una consistencia sin precedentes. Mientras la mayoría de los jugadores a esa edad han optado por el retiro o roles secundarios, James continúa siendo el eje central de su ofensiva y una fuerza dominante en los tableros.

A pesar del hito histórico, el sabor para el astro de Akron es agridulce. La derrota de su equipo pone en perspectiva el esfuerzo titánico que ha tenido que realizar durante esta postemporada. LeBron ha tenido que cargar con gran parte del peso del juego, enfrentando a defensas más jóvenes y dinámicas, logrando mantenerse a la par de los registros que leyendas como Kareem establecieron en épocas donde el ritmo de juego era distinto.

Igualar a Abdul-Jabbar y Malone en este departamento específico subraya la evolución de LeBron como un jugador total. Ya no se trata solo de la potencia física que lo caracterizó en sus inicios, sino de una lectura de juego y un posicionamiento que le permiten seguir capturando rebotes y anotando con eficiencia en el escenario más exigente del mundo.