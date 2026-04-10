LeBron James brilla en la Bahía: Victoria colectiva mantiene a los Lakers en la élite del Oeste

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Con este triunfo, el conjunto angelino rompe una racha de tres derrotas consecutivas y se consolida como el cuarto sembrado de la Conferencia Oeste, manteniendo su ventaja en la lucha por la localía en los playoffs.

"Victoria de equipo completa"

A sus 41 años, James firmó una actuación que rozó la perfección estadística, terminando con 26 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes. Su eficiencia fue clave, encestando 11 de 17 tiros de campo (64.7%) y registrando un +19 en el diferencial de puntos mientras estuvo en cancha.

Al finalizar el encuentro, LeBron destacó la cohesión del grupo:

"Esa fue una victoria de equipo completa".

La frase no es casualidad; aunque James fue el motor, los Lakers contaron con aportes vitales de sus piezas secundarias:

Deandre Ayton: Dominó la pintura con 21 puntos y 5 rebotes.

Jake LaRavia: Sumó 16 puntos y 7 rebotes saliendo desde el banquillo.

Defensa asfixiante: Limitaron a los Warriors a solo 103 puntos, permitiendo que solo Brandin Podziemski y Nate Williams (17 puntos cada uno) ofrecieran resistencia real.

Panorama en el Oeste

Con un récord de 51-29, los Lakers respiran en la cuarta posición. La victoria en San Francisco es la cuarta consecutiva que logran en casa de los Warriors, un dominio territorial que podría ser determinante si ambos equipos se cruzan en la postemporada.

Los Lakers no tienen tiempo para celebrar, ya que regresan a casa este viernes para enfrentar a los Phoenix Suns, en un duelo directo que podría definir las posiciones finales antes del cierre de la temporada regular.