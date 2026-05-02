LeBron James agradece a RJ Barrett: El "efecto Toronto" otorga un respiro vital a los Lakers

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En la NBA, a veces los mejores aliados se encuentran fuera del propio vestuario. LeBron James, líder de Los Ángeles Lakers, no ocultó su satisfacción tras el juego 6 de la serie entre los Toronto Raptors y los Cleveland Cavaliers, donde un tiro agónico de RJ Barrett terminó favoreciendo indirectamente la planificación física del equipo angelino.

Un guiño a la historia en Toronto

La estrella de los Lakers, consciente de la importancia de la recuperación física a sus 41 años, reaccionó con entusiasmo al cierre de la jornada en el Scotiabank Arena. James comparó la ejecución de Barrett con uno de los momentos más icónicos en la historia de los playoffs en Canadá.

“Gracias, Toronto. Gracias, RJ Barrett. Lo aprecio. No había visto un tiro así en Toronto desde Kawhi [Leonard]. Hay algo especial en esos aros”, declaró James, haciendo referencia al famoso tiro de Leonard en 2019 que eliminó a los 76ers.

Este periodo de inactividad competitiva es "oro puro" para un plantel que cuenta con veteranos clave y que busca mantener la frescura defensiva que los caracterizó en la ronda inicial.