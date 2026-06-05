LaMelo Ball a juicio: Enfrenta una demanda millonaria por presunto atropello

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Los problemas legales alcanzan a una de las figuras más mediáticas de la NBA. LaMelo Ball, el jugador franquicia de los Charlotte Hornets, está programado para sentarse en el banquillo de los acusados a partir de la semana del 15 de junio, fecha en la que dará inicio un juicio civil que podría costarle una millonaria suma de dinero.

La demanda en su contra exige el pago de 3.75 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios, derivados de un grave incidente de tránsito ocurrido hace tres años.

Los hechos se remontan a un evento oficial de los Hornets celebrado en el año 2023 en las inmediaciones del Spectrum Center, el pabellón donde el equipo disputa sus partidos como local.

Según el documento legal, tras finalizar el evento, una multitud de aficionados se congregó a las afueras del recinto para buscar autógrafos y fotografías de las estrellas del equipo. La parte demandante alega que, en su intento por abandonar el lugar a bordo de su vehículo, LaMelo Ball condujo de manera negligente, llegando a pasar por encima y lesionar gravemente el pie de un niño que se encontraba en el lugar.

La familia del menor argumenta que las lesiones físicas y el trauma posterior han dejado secuelas de consideración, lo que justifica la elevada compensación económica solicitada.

La defensa de la estrella

Por su parte, el base de los Hornets y su equipo legal han rechazado formalmente las alegaciones desde que la demanda civil fue interpuesta. Ball mantiene su postura de inocencia y niega haber causado las heridas del menor o haber actuado de forma irresponsable al volante de su automóvil.

Aunque el caso se maneja estrictamente en el ámbito civil y no penal, el inicio de las audiencias coincide con la temporada baja de la NBA, un periodo donde las franquicias buscan estabilidad. La organización de Charlotte ha mantenido una postura cautelosa y de monitoreo respecto a la situación legal de su jugador mejor pagado.

A partir de la tercera semana de junio, un jurado será el encargado de evaluar las pruebas, los testimonios de los testigos presentes en el Spectrum Center aquella noche de 2023 y las pericias médicas para dictaminar si Ball es financieramente responsable de los daños reclamados.