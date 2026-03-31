La promesa estancada: El amargo récord histórico de Zion Williamson

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El Draft de la NBA es la cuna de las superestrellas, el lugar donde las franquicias depositan sus esperanzas de gloria. Sin embargo, para Zion Williamson, la etiqueta de "número 1" ha venido acompañada de una frustración estadística que comienza a pesar en su legado: la ausencia absoluta en la postemporada.

En un análisis que abarca más de cuatro décadas de talento (desde 1980 hasta 2023), Williamson destaca por una razón negativa. Es uno de los dos únicos jugadores elegidos en la primera posición global que, a pesar de su estatus de estrella, nunca han disputado un solo minuto en un partido de Playoffs.

Entre las lesiones y la orilla de la gloria

Desde su llegada a la liga en 2019, el impacto de Zion en la duela ha sido incuestionable, registrando números de eficiencia que lo comparan con los más grandes de la historia. No obstante, el historial clínico ha sido su principal rival. Mientras otros números 1 como LeBron James, Victor Wembanyama o Anthony Davis han logrado o se perfilan para llevar a sus equipos al siguiente nivel, Williamson ha visto las eliminatorias desde el banquillo o la enfermería.

Para un jugador de su calibre, no haber pisado la postemporada no es solo una anécdota, es una presión añadida. En una liga donde la grandeza se mide por el rendimiento bajo la presión de los Playoffs, el tiempo comienza a correr para el fenómeno de Duke.

La historia de la NBA dicta que los elegidos en la cima del Draft están destinados a cambiar el rumbo de sus organizaciones. Para Zion Williamson, el desafío ya no es demostrar que puede dominar la temporada regular, sino romper finalmente este "maleficio" histórico y demostrar que su juego pertenece al escenario donde nacen las leyendas.