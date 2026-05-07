La muralla de San Antonio: Wembanyama alcanza los 30 bloqueos en tiempo récord

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En la NBA se suele decir que los jóvenes necesitan tiempo para adaptarse a la intensidad de los playoffs. Victor Wembanyama, sin embargo, parece estar operando bajo sus propias leyes físicas y temporales. Tras la victoria de los Spurs ante los Minnesota Timberwolves que igualó la serie 1-1, el francés consolidó una estadística que ha dejado boquiabiertos a los historiadores del baloncesto.

Wembanyama ha registrado 30 tapones en sus primeros 6 partidos de playoffs. Para poner esto en perspectiva, desde que la liga comenzó a contabilizar oficialmente los bloqueos en la temporada 1973-74, solo un hombre fue capaz de llegar a esa cifra con mayor rapidez: Dikembe Mutombo, quien necesitó apenas 5 juegos en 1994 para lograrlo.

Un inicio sin precedentes modernos

El camino de "Wemby" hacia este hito ha sido vertiginoso. Su actuación en la primera ronda ante los Portland Trail Blazers ya avisaba de lo que estaba por venir, acumulando 16 tapones en cuatro encuentros. No obstante, fue en el inicio de la segunda ronda donde rompió los esquemas:

Juego 1 vs. Minnesota: Estableció un nuevo récord histórico de la NBA para un solo partido de playoffs con 12 bloqueos .

Juego 2 vs. Minnesota: Sumó otros 2 tapones para sellar la marca de los 30.

Con este ritmo, Wembanyama no solo está protegiendo el aro, sino que está intimidando a ofensivas enteras. Su capacidad para corregir tiros que parecen indefendibles ha forzado a los Timberwolves a cambiar su plan de ataque en la pintura.

En compañía de gigantes

Al superar la barrera de los 30 bloqueos en 6 juegos, Wembanyama ha dejado atrás los inicios de postemporada de los mejores defensores de la historia:

Dikembe Mutombo: 5 juegos (1994) Victor Wembanyama: 6 juegos (2026) Mark Eaton / Hakeem Olajuwon: 7+ juegos.

A pesar de la magnitud de sus números, el joven de 22 años mantiene la compostura característica de la escuela de Gregg Popovich. "Las estadísticas son solo una consecuencia de estar en el lugar correcto para ayudar a mis compañeros", comentó tras el partido. "Lo que importa es que la serie está empatada y ahora vamos a Minnesota".

Mientras la serie se traslada al Target Center, los rivales se enfrentan a un dilema táctico: cómo atacar a un jugador que promedia 5 bloqueos por partido en la fase más exigente del año. Para San Antonio, Wembanyama no es solo el futuro; es una realidad histórica que está bloqueando el paso a cualquiera que intente arrebatarles el sueño del campeonato.