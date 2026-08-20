La máquina de anotar: Joel Embiid reescribe la eficiencia anotadora en la historia de la NBA

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En el debate sobre los anotadores más dominantes de todos los tiempos, el volumen suele acaparar los reflectores. Sin embargo, al medir la producción pura en relación con el tiempo en cancha, Joel Embiid se posiciona en una categoría propia. El pívot de los Philadelphia 76ers lidera la tabla de todos los tiempos en puntos por minuto (PPM), demostrando un nivel de impacto ofensivo sin precedentes cada vez que pisa la duela.

Máximos anotadores por minuto en la historia de la NBA

Joel Embiid: 0.87 PPM (31.2 puntos por 36 minutos)

Luka Dončić: 0.83 PPM (30.0 puntos por 36 minutos)

Michael Jordan: 0.79 PPM (28.3 puntos por 36 minutos)

George Gervin: 0.78 PPM (26.9 puntos por 36 minutos)

Zion Williamson: 0.77 PPM

Superar la marca de leyendas como Michael Jordan o anotadores prolíficos contemporáneos como Luka Dončić refleja el dominio absoluto de Embiid. Su capacidad para sacar faltas, convertir desde la línea de tiros libres y anotar en la pintura o el perímetro le permite sumar a un ritmo de 31.2 puntos por cada 36 minutos jugados.

Aunque las lesiones han gestionado sus minutos a lo largo de su carrera, la efectividad del pívot camerunés por cada segundo disputado confirma que, en términos de anotación en tiempo real, Embiid opera en una frecuencia distinta a cualquier otro jugador en los registros de la liga.