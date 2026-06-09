La derrota de los Knicks desata el caos a las afueras del Madison Square Garden

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La línea que separa la euforia del colapso es sumamente delgada en la capital del mundo. Lo que estaba preparado para ser una fiesta sin precedentes en la mítica intersección de la Calle 33 y la Séptima Avenida se transformó, en cuestión de minutos, en una caldera de frustración, empujones y descontento popular tras el pitazo final del Juego 3 de las Finales de la NBA.

La derrota de los New York Knicks por 115-111 ante los San Antonio Spurs no solo significó la pérdida de un partido; caló hondo en el orgullo de una fanaticada que ya saboreaba un devastador e histórico 3-0 en la serie. Al esfumarse esa posibilidad, la tensión acumulada dentro de la arena se desbordó hacia el asfalto neoyorquino.

De la ilusión al estallido social

Miles de aficionados abandonaron el Madison Square Garden en un ambiente enrarecido. Los cánticos de apoyo que habían resonado durante todo el día se convirtieron en un coro unísono de abucheos y lamentos. Sin embargo, la decepción rápidamente escaló a la hostilidad. En las salidas del recinto y en las bocas de metro colindantes se registraron fuertes discusiones y conatos de bronca entre los propios seguidores locales, cegados por la rabia del resultado.

Ante el evidente riesgo de que la situación se saliera de control, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) activó de inmediato un amplio operativo de seguridad que ya se encontraba en alerta preventiva.

Cierres perimetrales: Se establecieron cordones humanos para canalizar el flujo de personas y evitar estampidas.

Intervención táctica: Los agentes tuvieron que intervenir en múltiples altercados físicos y discusiones subidas de tono para separar a los fanáticos más exaltados.

Vigilancia reforzada: Patrullas y unidades móviles custodiaron las inmediaciones de la estación de Pensilvania (Penn Station) para garantizar el transporte de los asistentes.

Las Finales se ponen al rojo vivo

La frustración de la marea de los Knicks es el reflejo de la presión que ahora sufre el equipo. Lo que parecía un camino pavimentado hacia el anillo de campeonato se ha convertido en una guerra de desgaste. Con la serie ahora 2-1 a favor de Nueva York, los San Antonio Spurs han demostrado que tienen los argumentos para pelear y han devuelto la incertidumbre absoluta a la eliminatoria.

Nueva York pasó de preparar las celebraciones de un título a lidiar con el caos en sus calles. El deporte ha vuelto a demostrar su cara más pasional y, por momentos, descontrolada. La moneda sigue en el aire, pero la presión psicológica (tanto dentro como fuera de la duela) parece haber cambiado de bando.