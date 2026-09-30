La camiseta de Michael Jordan en las Finales de 1998 rompe todos los récords de ventas en la historia

El legado deportivo e histórico de Michael Jordan ha vuelto a fijar una marca sin precedentes fuera de la cancha. La camiseta blanca de los Chicago Bulls que la leyenda utilizó durante el Juego 3 de las Finales de la NBA de 1998 fue vendida por la cifra récord de 12.26 millones de dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico en el mercado global de memorabilia.

La transacción, realizada a través de la plataforma digital de subastas JOOPITER, supera el anterior registro de una camiseta de la NBA, el cual le pertenecía al propio Jordan con los 10.1 millones de dólares alcanzados en 2022 por la camiseta del Juego 1 de esa misma serie final.

El peso del "Último Baile"

La indumentaria vendida corresponde a una jornada emblemática de la última temporada de Jordan con la franquicia de Chicago (popularizada como "The Last Dance"). En aquel Juego 3 disputado frente a los Utah Jazz, los Bulls concretaron una abrumadora paliza histórica de 96-54, un partido que encaminó la conquista de su sexto anillo de campeonato.

El resultado de la subasta consolida a Michael Jordan como la figura con mayor cotización en la industria de los artículos deportivos de colección, manteniendo un margen amplio de ventaja sobre cualquier otra leyenda de la disciplina.

Con cifras que rebasan los ocho dígitos por pieza, el mercado de objetos históricos reafirma que el impacto cultural, comercial y deportivo del '23' se mantiene intacto y en constante revalorización a través del tiempo.