Knicks y Spurs tiene las Finales más cerradas de todos los tiempos

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La lucha por el trofeo Larry O'Brien entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs no solo está cumpliendo con las expectativas de los fanáticos, sino que ha entrado oficialmente en los libros de historia dorada de la liga. En un ecosistema donde la paridad es cada vez más difícil de encontrar, ambas franquicias están protagonizando una batalla sin cuartel donde cada posesión, cada tiro libre y cada milésima de segundo en el reloj define el destino de un campeonato.

Los datos oficiales confirman la magnitud del espectáculo: los últimos tres partidos disputados entre Nueva York y San Antonio se han decidido por un total combinado de apenas 6 puntos.

Una cifra inédita en las Finales de la NBA

Para poner en perspectiva lo que estamos viviendo, este margen colectivo de 6 unidades representa la menor cantidad de puntos para decidir un tramo de tres juegos en unas Finales de la NBA en toda la historia de la liga. Jamás, en los 80 años de existencia de la National Basketball Association, se había registrado un nivel de drama y equilibrio tan prolongado en la última instancia del torneo.

El desglose de este infartante tramo de la serie demuestra que ninguno de los dos equipos ha estado dispuesto a ceder un solo centímetro en el tabloncillo:

Finales de fotografía: La racha incluye el memorable Juego 4, el cual se definió por un solo punto ( 107-106 ) gracias a un heroico palmeo de OG Anunoby en los segundos finales en el Madison Square Garden.

Margen de error cero: Los otros dos compromisos previos mantuvieron la misma tónica, con canastas agónicas en el último minuto y pizarras que se cerraron por diferencias de dos y tres puntos respectivamente.

El récord anterior de las Finales de la NBA pertenecía a tramos históricos donde las dinastías de los años 80 y 90 (como Celtics, Lakers o Bulls) hilvanaron cierres apretados, pero ninguna de esas épocas de oro logró promediar una diferencia tan milimétrica como los 2.0 puntos por partido que están registrando Knicks y Spurs en este momento.

El factor cardíaco define el campeonato

Esta estadística no hace más que validar la intensidad estratégica entre Tom Thibodeau y el cuerpo técnico de San Antonio. Cada duelo se ha convertido en una partida de ajedrez donde las superestrellas de ambos conjuntos han tenido que jugar bajo una presión asfixiante.

Para los Knicks, sobrevivir a este nivel de paridad los tiene a las puertas de la gloria, mientras que para los jóvenes Spurs de Victor Wembanyama significa la prueba de fuego definitiva en su maduración competitiva.

La moneda sigue en el aire y la tensión es total. En unas Finales donde un par de posesiones baratas dictan la diferencia entre ganar un anillo o quedarse con las manos vacías, los fanáticos del baloncesto están siendo testigos de la serie más dramática, electrizante y estadísticamente reñida de todos los tiempos.