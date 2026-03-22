Kevin Durant alcanza la inmortalidad: Supera a Michael Jordan en la lista histórica de anotadores

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 21 de marzo de 2026 quedará grabada como el momento en que Kevin Durant derribó una de las barreras más emblemáticas del baloncesto mundial. Al anotar 27 puntos en la victoria de los Houston Rockets (123-122) sobre el Miami Heat, "KD" alcanzó los 32,293 puntos, superando oficialmente los 32,292 de Michael Jordan.

A sus 37 años, Durant mostró la eficacia que lo caracteriza, encestando 9 de 17 tiros de campo y 5 triples. El Toyota Center fue testigo de un video tributo justo antes de la jugada final, celebrando a un jugador que, tras superar una rotura del tendón de Aquiles años atrás, sigue escalando el Olimpo de la NBA. Su próximo objetivo en la lista es Kobe Bryant (33,643).

La nueva jerarquía de los artilleros históricos

Con esta actualización del 22 de marzo de 2026, la cúspide de anotadores de la NBA presenta un nuevo orden. LeBron James se mantiene inalcanzable en la primera posición con más de 43,000 puntos, seguido por la leyenda de los Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, con 38,387 unidades. El podio lo completa "El Cartero" Karl Malone, quien acumuló 36,928 puntos en su carrera. En el cuarto lugar resiste el legado de Kobe Bryant con 33,643 puntos, mientras que Kevin Durant ahora cierra este exclusivo quinteto histórico con 32,293, dejando atrás el registro de Michael Jordan.

Pese a los 32 puntos y 21 rebotes de Bam Adebayo para Miami, Houston logró sostener la ventaja gracias a Durant y una canasta decisiva de Amen Thompson. Con este resultado, la Conferencia Oeste entra en su recta final con los Rockets y Lakers demostrando que la veteranía, lejos de ser un lastre, está definiendo el destino de la temporada.