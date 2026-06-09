Karl-Anthony Towns apaga la polémica arbitral tras caer en el Juego 3: "Eso no nos costó el partido"

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La tensión se palpaba en el vestuario de los New York Knicks tras perder el invicto en su propia casa. El Madison Square Garden presenció cómo los San Antonio Spurs recortaban distancias en las Finales de la NBA (2-1) al llevarse el Juego 3 por un ajustado 115-111. Con el ambiente caldeado por varias decisiones arbitrales rigurosas en los minutos finales, la prensa no tardó en buscar la opinión de las superestrellas locales.

Sin embargo, Karl-Anthony Towns prefirió no morder el anzuelo. En lugar de sumarse a las quejas colectivas o culpar a los oficiales por el revés, el pívot dominicano ofreció una dosis de cruda autocrítica que define el carácter de este equipo.

"Eso no nos costó el partido. Perdimos balones. No ejecutamos, no hicimos lo que nos dio 13 victorias seguidas", sentenció Towns con rostro serio ante los micrófonos.

Fin a la racha y un cable a tierra

Los Knicks llegaban en un estado de gracia absoluto, arrastrando la segunda racha de victorias más larga en la historia de los playoffs de la franquicia. Pero ante unos Spurs liderados por un indomable Victor Wembanyama, los errores propios pesaron más que el silbato de los árbitros.

Towns insistió en que el verdadero enemigo de los Knicks anoche fue la pérdida de su propia identidad sobre la duela en los momentos de máxima presión:

Pérdidas de balón cruciales: Los descuidos en el manejo del balón le otorgaron transiciones fáciles a San Antonio.

Falta de ejecución: El sistema ofensivo se estancó en los compases finales, alejándose del juego colectivo que los trajo hasta aquí.

Romper el libreto: El pívot remarcó que decidieron "hacer algo diferente" a lo planeado en el peor momento posible.

Con el Juego 4 en el horizonte, las declaraciones de Towns sirven como un fuerte llamado de atención interno. En las Finales de la NBA, buscar excusas externas no te da campeonatos; corregir los errores propios, sí.