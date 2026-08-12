Josh Kushner y Bob Iger compran los Los Angeles Lakers por 12.000 millones de dólares

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En una operación financiera y deportiva de magnitud histórica, los empresarios Josh Kushner y Bob Iger han completado la compra de los Los Angeles Lakers por un monto de 12.000 millones de dólares, según informó la cadena ESPN.

La transacción marca un nuevo hito en la valoración de las franquicias de la NBA y reconfigura el mapa de propietarios de uno de los equipos más emblemáticos del deporte mundial.

Los detalles del movimiento empresarial