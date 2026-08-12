Josh Kushner y Bob Iger compran los Los Angeles Lakers por 12.000 millones de dólares

En una operación financiera y deportiva de magnitud histórica, los empresarios Josh Kushner y Bob Iger han completado la compra de los Los Angeles Lakers por un monto de 12.000 millones de dólares, según informó la cadena ESPN.
La transacción marca un nuevo hito en la valoración de las franquicias de la NBA y reconfigura el mapa de propietarios de uno de los equipos más emblemáticos del deporte mundial.
Los detalles del movimiento empresarial
- Cifra récord: La venta por 12.000 millones de dólares sitúa al conjunto angelino en el escalón más alto del valor comercial en la industria del baloncesto profesional.
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Cambio de mando: Kushner e Iger adquirieron la participación mayoritaria a manos de Mark Walter, quien previamente había comprado la cuota de control a la familia Buss el año pasado.
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Antecedentes en la liga: Ambos ejecutivos ya contaban con recorrido reciente en el entorno de la NBA, habiendo participado de manera activa en los procesos de evaluación para la futura expansión de la liga en Las Vegas.