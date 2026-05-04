Jarro de agua fría en Detroit: Tarik Skubal pasará por el quirófano

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Lo que comenzó como una molestia rutinaria tras su última apertura contra Atlanta ha terminado en la peor noticia posible para la Ciudad del Motor. Los Detroit Tigers confirmaron que su lanzador estelar, Tarik Skubal, deberá someterse a una intervención quirúrgica para retirar cuerpos sueltos en su codo izquierdo, una noticia que sacude los cimientos de la rotación felina y el panorama de las Grandes Ligas.

Aunque el procedimiento es considerado menor en comparación con una reconstrucción de ligamentos, el periodo de recuperación estándar es de 8 a 12 semanas, lo que sitúa su regreso tentativo para las cercanías de agosto o septiembre.

Un impacto doble: deportivo y financiero

La lesión llega en el momento más inoportuno para el zurdo de 29 años. Skubal no es solo el motor de Detroit; es el dominador absoluto del circuito, tras haber hecho historia al ganar el Cy Young de la Liga Americana de forma consecutiva (2024 y 2025), una hazaña que no se veía en la liga desde los tiempos de Pedro Martínez.

Sin embargo, el trasfondo económico es lo que más preocupa en el entorno del jugador:

Agencia libre a la vista: Skubal está programado para convertirse en agente libre al finalizar esta temporada.

Contrato récord en riesgo: Antes de este anuncio, se proyectaba que Skubal buscaría un contrato que lo convirtiera en el lanzador mejor pagado de la historia, superando marcas previas gracias a su dominio zurdo y consistencia.

El vacío en el Comerica Park

Para los Tigers, perder a Skubal es perder el alma de su rotación. Con una efectividad de 2.70 en sus primeras siete aperturas de este 2026, el as estaba encaminado a pelear por un tercer galardón consecutivo. Su ausencia obliga a Detroit a depender de figuras como Framber Valdez y jóvenes como Ty Madden, en un momento donde el equipo lucha por mantenerse en la pelea por la postemporada.

Aunque la cirugía suele ser efectiva y permite que los lanzadores recuperen su movilidad total, la incógnita será cómo afectará esta pausa a su ritmo de cara a los meses finales del año. Si Skubal logra regresar en agosto y demostrar que su codo está intacto, aún podría salvar su posición en el mercado invernal. De lo contrario, este "bache" en el codo podría costarle millones de dólares en las negociaciones de noviembre.