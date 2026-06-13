James Harden es arrestado en Texas

Suscríbete a nuestros canales

El entorno de la NBA se ha visto sacudido este sábado tras confirmarse la detención de la superestrella del baloncesto, James Harden. El veterano jugador fue arrestado por las autoridades locales en el centro de Houston bajo el cargo de "portación ilegal de armas" (Unlawful Carrying Weapons), según adelantó el portal de celebridades TMZ y ratificaron los registros oficiales del Condado de Harris.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:40 a.m. de este sábado. De acuerdo con los documentos judiciales publicados por el Houston Chronicle, Harden conducía un sedán Mercedes-Benz, formando parte de una caravana de cinco vehículos que se desplazaba por la zona céntrica de la ciudad.

Cuando la policía detuvo a uno de los automóviles del grupo cerca de la calle 1600 Jefferson, el jugador se detuvo justo detrás. Durante la interacción de rutina con los agentes:

Un oficial observó a simple vista una pistola sin funda colocada en el portavasos del vehículo de Harden.

El jugador de 36 años admitió ante las autoridades que el arma era de su propiedad.

Al no cumplir con las normativas locales sobre el traslado seguro y oculto de armas dentro de un vehículo, se procedió a su arresto inmediato y traslado a la cárcel del condado.

Cargo menor y liberación bajo fianza

Afortunadamente para el atleta, el cargo que consta en los registros oficiales ha sido calificado como un delito menor (misdemeanor), dado que el arma no estaba oculta pero tampoco se reportó que hubiera sido utilizada de manera amenazante.

Pocas horas después de su ingreso a prisión, Harden fue puesto en libertad tras pagar una fianza bajo orden general, comprometiéndose formalmente a seguir el proceso legal en libertad.

Este altercado legal llega en un momento de baja actividad para el jugador, luego de que su actual equipo, los Cleveland Cavaliers, fuera eliminado recientemente por una barrida de 4-0 ante los New York Knicks en las Finales de la Conferencia Este de la NBA. Harden decidió pasar el inicio de sus vacaciones en Houston, la ciudad donde consolidó el estatus de leyenda de la liga al jugar durante nueve temporadas con los Rockets.

La resolución de este caso penal exprés ya tiene fecha en el calendario. El MVP de 2018 tendrá una cita programada en la Corte de Texas este próximo 22 de junio, donde se espera que se determine la sanción o el acuerdo legal para cerrar el incidente. Hasta el momento, ni los representantes del jugador ni la NBA han emitido comentarios oficiales sobre el suceso.